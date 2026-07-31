El Gobierno Trump ataca a Sánchez: "España se arriesga a su propia destrucción"

La crisis migratoria en Ceuta ha irrumpido de lleno en el debate político internacional. Momento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado para cargar contra el Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028 y para cuestionar la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no ha sido el único, sino que a las críticas también se ha sumado el empresario Elon Musk, que ha ironizado sobre la situación y ha vuelto a señalar al Ejecutivo español por su gestión de la inmigración.

Donald Trump reaccionó este viernes a la crisis que vive Ceuta utilizando las imágenes de la llegada masiva de inmigrantes ilegales desde Marruecos en las últimas horas como advertencia para el electorado estadounidense. En declaraciones a Fox News, el presidente estadounidense calificó de "terrible" la situación y aseguró que Estados Unidos podría vivir un escenario similar si el Partido Demócrata regresa al poder tras las elecciones de 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", afirmó Trump. El mandatario añadió además que, si los demócratas vuelven a la Casa Blanca, "nadie va a vivir bien", insistiendo en que sus políticas migratorias provocarían un incremento de la inmigración irregular similar al que, según él, se está produciendo en España.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Anna Kelly ha declarado que Trump "ha avisado desde hace tiempo a Europa de lo que podría ocurrir si se aplicaban políticas de extrema izquierda globalistas". "España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva debería revertirlas o se arriesgan a su propia destrucción".

Mientras, el republicano y también alto cargo de la Casa Blanca Stephen Miller también ha aprovechado las imágenes de Ceuta para atacar a los demócratas, que "acabarán viendo su hogar pisoteado y asaltado y se alegrarán".

The Democrats did this to America every single day for 4 years under Biden and will do it again instantaneously, but orders of magnitude greater, if they are given any form of national power. Democrats will see your home trampled and stolen by invaders and they will rejoice. https://t.co/HKRKAOOkmi — Stephen Miller (@StephenM) July 30, 2026

La crisis migratoria en Ceuta

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma, donde decenas de miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron la frontera de forma irregular desde el jueves.

Según las autoridades españolas, el flujo migratorio ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra hasta unas 60.000 personas, el Ministerio del Interior cifró en alrededor de 49.000 los cruces registrados, de los que más de 25.000 ya habrían sido devueltos a Marruecos.

La emergencia ha dejado además un importante balance humano. Al menos 34 personas han fallecido durante la crisis, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen desplegado un amplio dispositivo para controlar la situación y continuar con las labores de devolución.

La dimensión internacional de la crisis ha aumentado después de que varios países de la Unión Europea reclamaran revisar la situación de España dentro del espacio Schengen, al considerar que la magnitud del episodio afecta al control de las fronteras exteriores de la UE.

Mientras tanto, la Casa Blanca respaldó la posición de Marruecos y atribuyó el caos vivido en Ceuta a las "políticas globalistas de extrema izquierda" impulsadas por el Gobierno español, profundizando el choque político entre Washington y Madrid.

Elon Musk vuelve a cargar contra el Gobierno

A las declaraciones de Trump se sumó también Elon Musk, que volvió a utilizar su red social X para comentar la crisis migratoria española. El empresario publicó inicialmente un mensaje comparando las imágenes de la llegada de inmigrantes a Ceuta con escenas de la película Guerra Mundial Z, en la que cientos de zombis escalan un muro. "¡Vaya, la situación en España parece una locura!", escribió.

Wow, the situation in Spain looks crazy! pic.twitter.com/MrxMS4OCvG — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026

Horas después aclaró que aquella publicación era "una broma", aunque compartió un nuevo vídeo en el que comparaba las imágenes de Ceuta con escenas de la frontera entre Estados Unidos y México durante la presidencia de Joe Biden. "Esto era Estados Unidos con Biden", afirmó.

Musk aprovechó además la crisis para volver a cuestionar la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. En otro mensaje aseguró que "el presupuesto entero de España será destruido por los migrantes ilegales", argumentando que ofrecer prestaciones sociales elevadas actuaría como un poderoso efecto llamada.

El magnate justificó esa afirmación con un razonamiento basado, según él, en criterios matemáticos, sosteniendo que si España mantiene un nivel elevado de ayudas sociales atraerá a millones de potenciales inmigrantes de países con menores niveles de renta.

Estas declaraciones se enmarcan en la campaña de críticas que Elon Musk ha dirigido en las últimas semanas contra el Ejecutivo español, especialmente tras el proceso de regularización de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular impulsado por el Gobierno.