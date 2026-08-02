Trump aplaza un ataque contra Irán, pero amenaza con un "terror militar no visto desde la II Guerra Mundial"

Donald Trump ha asegurado este sábado que ha decidido dejar en suspenso un eventual ataque militar contra Irán, aunque ha lanzado una durísima advertencia al régimen de los ayatolás. El presidente de Estados Unidos ha exigido a Teherán que cierre un acuerdo "rápidamente" y ha amenazado con desatar un nivel de "terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial" si las conversaciones fracasan.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump afirmó que Washington está preparado para actuar, pero explicó que ha optado por cancelar la ofensiva "por el bien del mundo" y también "por la supervivencia de un Irán próspero".

El mandatario condicionó esa decisión a que Irán acepte un pacto que incluya la apertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz y el fin de su programa de amenaza nuclear. Además, aseguró que Israel respalda esta propuesta y reclamó acelerar las negociaciones.

Las declaraciones llegan en plena escalada de tensión entre ambos países. Apenas unas horas antes, Irán había advertido de que podría ampliar el cierre de otras rutas marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene su presión naval sobre el país.

Teherán también ha insistido en que seguirá reforzando su capacidad militar y ha reiterado que responderá de forma "proporcional" a cualquier nueva acción hostil de Washington, manteniendo la tensión en una de las regiones más sensibles del mundo.