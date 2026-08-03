Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado que comenzará una nueva ronda de conversaciones con Irán este lunes. Este anuncio llega después de sus declaraciones sobre la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que ambas partes hubieran alcanzado un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Tras el aterrizaje del Air Force One en la base militar de Andrews, Trump ha realizado declaraciones a la prensa, en las que ha afirmado: "Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza por la tarde". Asimismo, el presidente de Estados Unidos ha subrayado la suspensión de un ataque sobre Irán debido al reinicio de las negociaciones con Teherán. "Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán", ha apuntado, detallando que este ataque estaba previsto para la medianoche del lunes, un ataque que "habría sido un ataque masivo".

A la petición de Arabia Saudí ha atribuido dos razones: la primera de ellas porque "creen que un acuerdo es inminente" y la segunda porque "preferían un acuerdo a un ataque, porque no se sabe adónde conducen estos ataques". A este respecto, Trump ha señalado: "Es decir, ¿se inundará el país de gente y de desastre? Pueden ocurrir muchas cosas malas". Respecto a la solicitud de Teherán, el presidente de Estados Unidos ha previsto un posible cambio de declaraciones por parte de la República Islámica: "No sé qué dirán porque muchas veces me dicen eso y luego salen y dicen que no saben de qué está hablando". Del mismo modo, ha añadido: "Obviamente no quieren ser atacados y sabían la magnitud del ataque porque lo vieron gestándose".

Asimismo, Donald Trump ha afirmado que "hay un acuerdo sobre Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán". A este respecto, ha asegurado que "salvaría muchas vidas" y "ahorraría mucha energía innecesaria", pues la reconstrucción del país "llevaría muchísimos años", puntualizando: "No creo que siquiera se pudiera reconstruir". Trump ha puntualizado que las fuerzas estadounidenses se encuentran "listas para actuar". "No busco matar gente, porque la gente muere. Muere mucha gente y no queremos eso", ha afirmado Trump, destacando su predisposición a negociar.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos llegan tras confirmar el sábado que habría aceptado suspender un ataque sobre Irán tras las peticiones de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán de poner fin a cualquier acción armada después de que ambas partes lograsen un entendimiento para establecer un acuerdo. Según Trump, este ataque "habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial y habría sido desastroso para ellos".

Sin embargo, responsables políticos y militares de Irán han desmentido este domingo que ambos países hayan llegado a algún acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. "Simplemente es falso", han afirmado según fuentes del equipo negociador iraní a la agencia semioficial Fars. "Mientras continúen los actos hostiles y maliciosos de Estados Unidos, el estrecho seguirá cerrado", han zanjado.