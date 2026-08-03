Trump tacha ahora de "hipócrita" a Irán y le amenaza con mantener el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes la actitud "hipócrita" de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Washington y amenazó con mantener el bloqueo naval a las costas iraníes "hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total".

Lo ha hecho tras anunciar esta misma mañana que comenzaría una nueva ronda de conversaciones con Irán este lunes. "Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza por la tarde", había dicho el presidente.

Y también tras dejar en suspenso el pasado sábado un eventual ataque militar contra Irán. "Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán", ha apuntado, detallando que este ataque estaba previsto para la medianoche de este lunes, un ataque que "habría sido un ataque masivo".

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que las fuerzas estadounidenses han desviado hoy un total de 44 buques comerciales, mientras que han inhabilitado dos embarcaciones y abordado a otras dos en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

Ya el sábado, al anunciar el aplazamiento del ataque, Trump lanzó también una durísima advertencia al régimen de los ayatolás: exigió a Teherán que cierre un acuerdo "rápidamente" y amenazó con desatar un nivel de "terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial" si las conversaciones fracasan.

En el mismo mensaje, afirmó que Washington está preparado para actuar, pero explicó que ha optado por cancelar la ofensiva "por el bien del mundo" y también "por la supervivencia de un Irán próspero".