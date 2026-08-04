Baltasar Garzón defenderá al millonario comunista norteamericano acusado de financiar a Hamás

El despacho de abogados Ilocad, fundado y dirigido por el exmagistrado Baltasar Garzón, ha confirmado que asumirá la dirección letrada de la defensa de James Cox Fergie Chambers Jr., un multimillonario estadounidense y conocido comunista admirador de Stalin y Mao que fue detenido recientemente en Ibiza. Chambers se encuentra inmerso en un proceso judicial que podría culminar con su entrega a las autoridades de su país natal, donde se le acusa de proporcionar fondos al grupo terrorista Hamás.

El arresto del magnate norteamericano fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional mientras este se desplazaba en un vehículo junto a su familia por la isla balear. Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del cual es titular el juez Antonio Piña. Aunque su caso está sellado y no se tiene información ni del Departamento de Justicia norteamericano ni de la Audiencia Nacional, su familia asegura que los cargos podrían sumar hasta 30 años de prisión al tratarse de delitos de terrorismo.

Durante su comparecencia, que se llevó a cabo mediante el sistema de videoconferencia, el magistrado decretó el ingreso en prisión incondicional para el acusado. Esta medida cautelar fue adoptada a instancias de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar su presencia en territorio español hasta que se alcance una resolución firme sobre su extradición. Si Chambers decide no aceptar la entrega de forma voluntaria, el procedimiento exigirá la celebración de una vista oral en la que se evaluará la solicitud formal remitida por el Gobierno de Estados Unidos.

James Cox Fergie Chambers Jr. no es un ciudadano anónimo en su país de origen. Es uno de los herederos de la dinastía detrás de Cox Enterprises, un gigantesco conglomerado corporativo que aglutina potentes inversiones en el sector de la automoción, los medios de comunicación y las telecomunicaciones. La empresa fue fundada por James M. Cox, quien muy al estilo de Ciudadano Kane de Orson Welles utilizó su cadena de periódicos para promocionar su carrera política. Llegó a ser gobernador de Ohio en dos ocasiones y fue el candidato demócrata a la presidencia en 1920.

Fergie vendió hace unos años 250 millones de dólares en acciones de la empresa a otros miembros de su propia familia para emplear el dinero en financiar todo tipo de causas radicales. Sin embargo, el verdadero foco de la investigación estadounidense recae sobre sus donaciones relacionadas con la Franja de Gaza. Según la acusación que fundamenta la petición de extradición, estos fondos habrían servido para financiar a Hamás, organización responsable de la masacre del 7 de octubre, entre otros múltiples atentados y considerada un grupo terrorista tanto por Washington como por la Unión Europea.

El multimillonario comunista respondió a los crímenes del 7 de octubre argumentando en X que "ninguna facción de la resistencia palestina, incluyendo a Hamás, ha hecho nada mal" y que los monstruosos crímenes de los terroristas supusieron "un momento de esperanza e inspiración para millones de personas". Chambers considera Ucrania un proxy para "las ambiciones imperiales de Estados Unidos" y a Putin uno de los mejores hombres de Estado de este siglo. Ha visitado el Donbás en varias ocasiones desde el inicio de la contienda. Y, por supuesto, ha salpimentado todo esto con numerosas declaraciones contra su país.

Pasó un tiempo viviendo en Túnez, donde se convirtió al islam, pero actualmente vivía en Dublín en una mansión que le costó siete millones de dólares. El documental sobre su figura All about the money se presentó en Sundance este año. Aunque Chambers dio a su directora un acceso pleno a su vida durante el rodaje, al ver el montaje final ofreció comprarlo para que no viera la luz, porque la cinta se centra en la contradicción entre sus ideas y su vida lujosa, entre su radicalismo revolucionario y lo muy alejado que su fortuna lo mantiene de las consecuencias de sus ideas.

En definitiva, Chambers es justo el tipo de personaje al que Baltasar Garzón disfrutará de representar y a quien Sumar y Podemos han defendido ante la posibilidad de una extradición. Asumiendo que la decisión acabe en la mesa del Consejo de Ministros, ¿decidirá Sánchez enemistarse aún más con el Gobierno de Donald Trump?