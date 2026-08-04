Dos muertos por el brote de diarrea explosiva ligado a lechugas contaminadas

El Estado de Michigan ha confirmado las dos primeras muertes relacionadas con el brote de ciclosporiasis asociado a lechugas contaminadas que afecta a varios estados de Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) ha informado de que ambos fallecidos padecían enfermedades previas que pudieron agravarse por la infección y la deshidratación causadas por esta enfermedad intestinal.

Según la actualización publicada este 3 de agosto, el brote suma 11.234 casos en Michigan, de los que 193 han requerido hospitalización. Las autoridades sanitarias han precisado que las dos personas fallecidas enfermaron antes de la retirada voluntaria de lechuga iceberg anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el pasado 17 de julio.

La investigación apunta a la lechuga de ensalada

El MDHHS mantiene abierta la investigación y señala que la lechuga o las verduras de ensalada son, por el momento, la principal fuente potencial del brote. Sin embargo, subraya que no se puede descartar completamente la implicación de otros alimentos y que todavía no se ha identificado un producto, productor o proveedor concreto como origen de la contaminación.

El departamento continúa trabajando con los servicios de salud locales y otros organismos para investigar los casos y actualizar la información conforme avancen las pesquisas. La portavoz del Departamento de Salud de Michigan, Laina Stebbins, ha señalado que las autoridades tienen "cada vez más confianza en que el brote está disminuyendo".

Más de 18.000 casos investigados en EEUU

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta temporada se han identificado más de 18.000 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos. De ellos, 6.707 están confirmados, mientras que alrededor de 11.500 continúan bajo análisis para determinar si la infección se adquirió dentro del país.

La investigación, que ha alcanzado a la cadena de comida rápida Taco Bell, también apunta a un problema más amplio relacionado con la distribución de lechuga contaminada. Tras conocerse el brote, la empresa agroalimentaria Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como posible fuente de uno de los brotes recientes.

Una enfermedad que rara vez es mortal

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora, que se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces humanas. Entre sus síntomas figura una diarrea intensa que puede prolongarse durante días o incluso semanas y que, habitualmente, se trata con antibióticos.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la ciclosporiasis "generalmente no es una enfermedad potencialmente mortal" y que las muertes asociadas a esta infección son poco frecuentes en Estados Unidos.