Donald Trump anuncia la liberación del exmarine Robert Gilman tras hablar con Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes el regreso a su país del antiguo militar estadounidense Robert Gilman, que permanecía detenido en territorio ruso desde el año 2022. Según ha detallado el propio mandatario, la puesta en libertad se ha logrado gracias a las recientes conversaciones diplomáticas que ha mantenido directamente con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder republicano ha expresado su satisfacción por el retorno del soldado. "¡Me enorgullece anunciar que el ciudadano estadounidense Robert Gilman, un exmarine de Estados Unidos, vuelve a casa!", ha escrito. Además, ha querido enfatizar que este éxito se ha producido sin hacer concesiones a Moscú. En este sentido, ha subrayado que la decisión rusa responde a "motivos puramente humanitarios" y que el acuerdo no ha requerido "ningún intercambio" de prisioneros entre ambas potencias.

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado la ocasión para criticar de forma velada a la anterior administración demócrata, al recordar que Gilman fue encarcelado "durante la Administración Biden". Frente a esa etapa, Trump ha sacado pecho de su gestión internacional, presumiendo de que bajo su mandato la protección de sus ciudadanos en el extranjero ha sido una prioridad absoluta. "Lo hemos hecho a un nivel sin precedentes, devolviendo a cientos de personas con sus familias", ha manifestado el presidente.

La llegada del exmarine está prevista para la noche de este mismo martes. El vuelo aterrizará en la base aérea de Andrews, situada en el estado de Maryland y muy próxima a Washington. A bordo de la aeronave viajan algunos de los principales representantes del Gobierno estadounidense, que acompañan a la madre del militar liberado, Nancy, en este esperado reencuentro tras años de incertidumbre judicial y penitenciaria en suelo ruso.

En su comunicado, Trump también ha tenido palabras de agradecimiento para el Kremlin por esta concesión, sobre la cual las autoridades rusas todavía no han emitido ningún pronunciamiento oficial. Asimismo, ha elogiado el trabajo de su "increíble equipo" de colaboradores. Entre ellos, ha citado expresamente al enviado especial Steve Witkoff, a su yerno, Jared Kushner, al enviado especial para la respuesta ante secuestros, Adam Boehler, y al director principal de lucha contra el terrorismo, Sebastian Gorka.

El periplo judicial de Gilman en Rusia comenzó en enero de 2022, cuando fue arrestado en la estación de tren de la ciudad de Vorónezh bajo la acusación de agredir a un policía. Posteriormente, un tribunal ruso le impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel, que más tarde fue reducida. Sin embargo, su situación se agravó considerablemente en octubre de 2024, cuando recibió una nueva condena de siete años y un mes por desobedecer la rutina del centro penitenciario y utilizar la violencia física contra un funcionario. A lo largo del año 2025, la Justicia de aquel país le sumó otros tres años de prisión adicionales por motivos similares.