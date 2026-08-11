El exembajador de Trump en España defiende el Sáhara marroquí: "Dios bendiga a Marruecos"

Duke Buchan, exembajador de Estados Unidos en España durante el primer mandato de Donald Trump y jefe de recaudación de fondos del Partido Republicano hasta 2025, es ahora embajador en Marruecos y se ha convertido en una de las voces que respaldan las posiciones expansionistas del rey Mohamed VI, especialmente en el Sáhara Occidental, al igual que Trump, que además ha elogiado recientemente al monarca. Todo ello coincidiendo con la invasión de Ceuta y Melilla, donde más de 70.000 inmigrantes ilegales cruzaron desde Marruecos a España.

Entrando en más detalle, durante una visita a la ciudad de El Aaiún, situada en el Sáhara y ocupada por Marruecos, Buchan transmitió un apoyo inquebrantable de Washington a la soberanía marroquí sobre dicho territorio, señalando que "nuestra alianza aprovechará lo mejor de Marruecos y Estados Unidos: la belleza, la ética laboral y los abundantes recursos naturales de Marruecos, combinados con la innovación estadounidense". "Esta alianza generará prosperidad para Marruecos, para Estados Unidos y para la población del Sáhara marroquí. Juntos, invertiremos en un futuro más prometedor para ambas naciones", declaró Buchan.

"Estados Unidos está en el Sáhara Marroquí"

En un acto, el exembajador de Estados Unidos en España agradeció el gesto de Mohamed VI con Donald Trump al llamar con el nombre del presidente a la autopista que conecta Marruecos con el Sáhara y dijo que "Estados Unidos está en el Sáhara marroquí". "Verán lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer: tecnología de vanguardia, ingeniería avanzada, inversión del sector privado en la comunidad y empleos", agregó, concluyendo su discurso con las famosas frases "Dios bendiga a los Estados Unidos" y "Dios bendiga a Marruecos".

I had the honor of meeting with the Mayor of Laayoune, Mr. Moulay Hamdi Ould Errachid. The United States is building towards a peaceful, prosperous future for the Moroccan Sahara. We are committed to advancing this shared vision through American economic investment and… pic.twitter.com/EWwiNtDSgG — Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) July 28, 2026

Buchan también describió al rey Mohamed VI como un verdadero socio para la paz y reafirmó el apoyo inquebrantable de Trump a Marruecos en la consecución de un "Sáhara marroquí definido por la paz, la estabilidad regional y la prosperidad para las generaciones venideras".

El "Gran Marruecos"

Un apoyo de Trump y de sus secuaces que puede ser clave para llevar a cabo el plan imperialista de Mohamed VI, llamado el "Gran Marruecos", que busca anexionar Ceuta, Melilla, varios islotes españoles, las Islas Canarias, el Sáhara Occidental, Mauritania y parte de Malí.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en el año 2016, premió al magnate con la embajada en España, que era una vieja aspiración de Buchan tras haber estudiado español en sus años universitarios en Sevilla y Valencia. Y ahora, apuesta con todo por Marruecos en plena violación de las fronteras españolas.