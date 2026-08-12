El sector más institucional y menos extremista del Partido Demócrata ha logrado una victoria frente a la facción izquierdista en la carrera por la candidatura a gobernador de Wisconsin. Tras una reñida batalla electoral, David Crowley se ha impuesto a su principal rival interna en uno de los territorios considerados clave de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, frenando así el avance de los candidatos de la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), que cuenta entre sus filas con conocidos políticos electos como Zohran Mamdani o Alexandria Ocasio-Cortez.

Según las proyecciones de los principales medios de comunicación estadounidenses publicadas durante la madrugada de este miércoles, Crowley ha asegurado la nominación del partido con una ventaja mínima sobre la socialista Francesca Hong. Con el 95% de los sufragios escrutados, el ganador acaparaba el 39,78% de los votos frente al 39,37% de su contrincante. Esta escasa diferencia de apenas 0,41 puntos porcentuales ha sido suficiente para que los expertos declaren que la balanza se inclina a favor de Crowley, a quien las encuestas daban como perdedor.

Crowley, que en la actualidad lidera el ejecutivo del condado de Milwaukee, se ha erigido como la alternativa institucional y representa al sector más pragmático de su formación. Durante la campaña se ha presentado como una opción con probada experiencia de gestión y con la capacidad necesaria para competir en un territorio políticamente dividido como es Wisconsin. El último gobernador republicano dejó el cargo en 2019 y en las últimas elecciones presidenciales se decantó por Trump. Es uno de los considerados estados bisagra, o púrpuras. El gobernador saliente, Tony Evers, lo apoyó en los últimos días de la campaña para intentar unificar en él la oposición a la favorita, Francesca Hong.

Por su parte, Hong se presentó a las primarias como una alternativa de izquierda más radical, que incluía propuestas de subir impuestos a los ricos, prohibir la construcción de centros de datos para IA o hacer lo posible para impedir el trabajo del Gobierno federal contra la inmigración ilegal. Su posicionamiento debilitaba, a juicio de su propio partido, las posibilidades demócratas de mantener la mansión del gobernador en las elecciones de noviembre contra el candidato republicano, Tom Tiffany. En los últimos días de campaña salieron a la luz polémicas declaraciones en Twitter abogando por la abolición de la policía y atacando distintas festividades norteamericanas. Llegó a calificar Acción de Gracias como una "fiesta colonizadora", concluyó que Halloween "no era lo suyo" o que San Valentín saca "lo peor de la humanidad".

Estas primarias se incluyen dentro de la guerra abierta entre los votantes demócratas más tradicionales y de mayor edad y los más jóvenes y extremistas. La organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos, nacida en los años 70 pero que estuvo décadas en respiración asistida, cobró nuevos bríos tras la fallida campaña de Bernie Sanders en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 2016.

Debido a la estructura política bipartidista, la táctica del DSA ha consistido en colonizar el Partido Demócrata. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez se cuentan entre sus mayores éxitos. En estas primarias ha logrado éxitos como las victorias del islamista Abdul El-Sayed y la vicegobernadora de Tim Walz, Peggy Flanagan, en sus carreras para el Senado por Michigan y Minnesota, respectivamente.

Los resultados de estos dos últimos candidatos seguramente definirán cómo se trata a otros futuros políticos socialistas dentro del partido y los medios. Los demócratas tienen la esperanza de recuperar el Senado en noviembre gracias al viento a favor que supone la presidencia republicana. Tienen un camino complicado ante sí, y las derrotas de cualquiera de los candidatos socialistas lo convertirían en un imposible.