Massachussets legaliza el aborto libre hasta el nacimiento

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó el lunes la ley que elimina las restricciones gestacionales al aborto en el estado. A partir de ahora, un médico podrá practicar la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación basándose únicamente en su "juicio profesional médico".

Hasta ahora, la norma permitía el aborto libre hasta la semana 24. Más allá de ese punto solo era legal en cuatro supuestos concretos: para preservar la vida de la mujer, su salud física o mental, por anomalía fetal letal o por un diagnóstico grave que hiciera inviable la supervivencia del feto fuera del útero sin intervenciones extraordinarias. La nueva legislación deroga ese marco y sustituye las excepciones por el criterio del facultativo, de acuerdo con los "estándares de atención aceptados" y basándose en su criterio profesional. En la práctica, esto supone la implantación del aborto a voluntad hasta el último día de embarazo. Los médicos podrían enfrentarse, en el peor de los casos, a reclamaciones por mala praxis.

Massachusetts se convierte así en el décimo estado de EEUU —junto al Distrito de Columbia— que no impone ningún límite temporal al aborto. Se suma a Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Vermont.

La decisión del Tribunal Supremo de revocar el fallo de Roe vs. Wade devolvió la decisión sobre la legalidad del aborto a los estados. En general, los estados que votan a los republicanos han apostado por legislación que permite el aborto solo bajo ciertas circunstancias, dejándolo libre por periodos muy cortos. Por contra, los más demócratas han ampliado el periodo en que cualquier mujer puede abortar, eliminando condiciones. Alaska es una rara excepción, como ya lo era en los años 70, cuando fue uno de los pocos estados en legalizar el aborto antes de la decisión del Tribunal Supremo en Roe.

Healey presentó la medida como una protección frente a las políticas del Gobierno federal. Sin embargo, aparte de la propia decisión del Supremo, no ha habido ninguna medida concreta fuera de declaraciones contrarias al aborto. Incluso la amenaza de demandar a los estados que obliguen a los seguros médicos a incluir el aborto entre sus coberturas no se ha llevado a cabo. Esta ley no cambia nada a ese respecto, dado que dicha obligación ya existía previamente en Massachusetts.

"Creemos que las decisiones sanitarias deben tomarse entre las mujeres, las familias y sus médicos, no entre políticos", declaró en la ceremonia de firma. Añadió que el aborto "seguirá siendo seguro, legal y accesible" en su estado. La oposición republicana ya criticó la norma en su paso por la Cámara de Representantes del estado. La legisladora Alyson Sullivan-Almeida afirmó que "se establece el precedente de que una madre puede abortar hasta el momento del nacimiento a un bebé sano y viable".

Por su parte, los promotores de la ley argumentan que las restricciones anteriores obligaban a algunas pacientes a desplazarse a otros estados para recibir atención en casos de complicaciones graves o diagnósticos fetales tardíos, pese a que son casos en los que estaba permitido el aborto en la anterior legislación. Según datos del Departamento de Salud Pública del estado, en 2024 se practicaron 99 abortos a partir de la semana 24, frente a 84 en 2023.