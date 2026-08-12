Trump asegura haber controlado el Estrecho de Ormuz mientras el petróleo sigue al alza

El estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal herramienta de presión en el conflicto de Oriente Próximo, un punto clave para el comercio de petróleo. Así, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este martes que su país ha logrado el control "total" del estrecho.

El dirigente estadounidense ha explicado que "tenemos el control total del estrecho de Ormuz", asegurando que ahora mismo Irán no lo controla. "Es nuestro", ha insistido Trump. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de Donald Trump el precio del Brent sigue al alza, creciendo un 0,8% hasta alcanzar los 89,61 dólares por barril.

Por su parte Mohsen Rezai, jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, ha hecho hincapié en que la reapertura del estrecho de Ormuz solo se dará si se logra un acuerdo de alto el fuego que incluya a Líbano y a la Franja de Gaza, así como el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes.

La salida de Trump de la cumbre de la OTAN

El mes pasado Ankara, la capital turca, acogió la cumbre de la OTAN, ahora Donald Trump ha confirmado que por motivos de seguridad viajó en un avión alternativo para salir del país, debido a la posibilidad de que Irán amenazase su seguridad.

"Querían que viajara en otro vuelo, en otro avión, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hice. Hago lo que me dicen", ha afirmado Trump, quien ha reconocido recibir muchas amenazas. "Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas" apunta.

El presidente de Estados Unidos abandonó el Air Force One para ser trasladado en un vehículo de catering del aeropuerto, que le dirigió hasta un C-32A de la Fuerza Aérea.