El auge de los socialistas estadounidenses

El socialismo está ganando terreno en la política estadounidense y está arrastrando al Partido Demócrata cada vez más a la izquierda. Los políticos que pertenecen a la agrupación Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) y quienes se asocian con ella han gozado de victorias electorales recientes.

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es el más prominente de ellos, pero desde que tomó el poder en enero ha habido otros. Una socialista ganó las primarias del Partido Demócrata para alcalde de Washington D.C., lo que prácticamente le garantiza el puesto. Los candidatos de extrema izquierda han ganado primarias demócratas en los estados de Michigan y Colorado para los puestos de senador y diputado nacionales, respectivamente. Una miembro de DSA está por ganar la primaria demócrata para gobernar el estado de Wisconsin. DSA reporta decenas de otras victorias electorales en el resto del país.

No todos lograrán triunfar contra sus contrincantes republicanos, pero el auge de los socialistas dentro del Partido Demócrata recuerda al Partido Republicano en el 2016. En aquel entonces surgía el populista Donald Trump con ideas opuestas al republicanismo reaganeano y en contra de los deseos del establishment del partido. Hoy, los demócratas tradicionales y moderados no saben responder ante las propuestas radicales de sus compañeros de partido.

La pregunta que está dividiendo a un Partido Demócrata en desorden es: ante el nacionalismo de derecha de Trump, ¿debe el partido moderarse o seguir moviéndose a la izquierda? Los miembros de DSA, que aún son una minoría del partido, abogan por una agenda radical que, según ellos, es lo que pide el pueblo.

¿En qué creen estos izquierdistas? Según la plataforma de DSA, buscan "crear una república socialista democrática". No es poca cosa, por lo que agregan: "Sabemos que, para alcanzar la victoria total, será necesario construir una nueva sociedad desde cero".

En la práctica, DSA dice que eso implica retirar la financiación a la policía, abolir el Senado, retirar fondos al Departamento de Defensa, abolir prisiones, transformar a las grandes corporaciones en propiedad estatal, reemplazar la presidencia y la Corte Suprema con entes escogidos y controlados por el Congreso, etc. No hace falta decir que ese plan es absolutamente contrario al orden social y constitucional de Estados Unidos. Otra manera de describirlo es que es una locura. Así lo están calificando no solo los republicanos, sino destacados demócratas moderados.

Una de las razones de que las propuestas de los candidatos socialistas sean un disparate es que desconocen por completo la experiencia histórica. Ignoran el récord del comunismo que asesinó por lo menos a 100 millones de personas y fue un fracaso económico total. En vez, dice DSA que, bajo el socialismo, "no tienes deudas, no necesitas seguro médico, no pagas hipoteca ni tienes arrendador, porque una vivienda digna es un derecho humano".

En Nueva York –donde la persona encargada de la vivienda cree que el Estado tiene el "derecho sagrado de confiscar bienes" y que la propiedad de la vivienda es racista–, el alcalde está imponiendo controles nuevos de alquiler, pese a que tal política nunca ha logrado sus objetivos de proveer más viviendas a mejores precios.

Será difícil imponer políticas de extrema izquierda en Estados Unidos. Pero el simple hecho de que los socialistas hayan mostrado cierta viabilidad política es llamativo. Puede ser que esa viabilidad se deba a votantes jóvenes que no recuerdan la Guerra Fría, o a gente harta de la inflación o a que Trump ha mostrado que se puede cambiar el rumbo capitalista tradicional de las políticas estadounidenses (el gobierno federal hoy tiene participación en alrededor de 30 empresas privadas, por ejemplo).

Por el bien de Estados Unidos, esperemos que el extremismo no transforme al Partido Demócrata en los próximos 10 años.