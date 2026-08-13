Karoline Leavitt deja la portavocía de Trump para dedicar más tiempo a sus hijos

A finales de este mes, Karoline Leavitt dejará su puesto al frente de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca y será consultora externa de Donald Trump, según comunicó el propio presidente estadounidense.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia", escribió en su red Truth Social.

Trump manifestó comprender la decisión de Leavitt y detalló que se integrará como una de sus consejeras externas más relevantes "y una voz influyente dentro del Partido Republicano". "Ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo", añadió.

Cuidar de sus hijos

Leavitt se convirtió en la portavoz más joven en asumir el cargo en la historia de la Casa Blanca con 27 años. Empezó como productora en la televisión local WMUR y entró en la primera Administración estadounidense como redactora de discursos.

Se casó en enero de 2025, poco antes de asumir su cargo, con Nicholas Riccio, promotor inmobiliario 32 años mayor que ella. Tienen dos hijos, nacidos en 2024 y mayo de 2026.

Leavitt justificó su decisión en X: "Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias".

Atribuyó su salida a su reciente maternidad, un factor determinante ante un puesto marcado por la alta exigencia y la constante presión mediática. "Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen", declaró.

Asimismo, Leavitt explicó que el propio mandatario le solicitó continuar "como asesora principal desde fuera". "Siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano", escribió.

Momento clave

En su balance de gestión, recordó "con gran orgullo los numerosos logros históricos de esta Administración".

Su dimisión abre el debate sobre quién asumirá este puesto en el Gobierno de Trump, una función clave en un escenario complejo marcado por la caída de popularidad en las encuestas del presidente, por la cercanía de las elecciones de noviembre y por la guerra de Irán.