Detenida una exdirectiva del lobby progre SPLC por financiar la organización neonazi de su novio

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado un paso más en la investigación criminal contra el Southern Poverty Law Center (SPLC). La organización progresista que, con la excusa de la lucha contra el odio y el racismo, ha presionado por la cancelación de asociaciones e intelectuales por ser de derechas, está acusada de financiar a los movimientos racistas que proclama combatir. Según ha deparado la ampliación de la causa publicada por el periódico digital estadounidense The Daily Caller, las autoridades federales han arrestado a Heidi Beirich, exdirectora financiera del SPLC, bajo graves acusaciones de fraude y blanqueo de capitales.

Esta detención supone un nuevo golpe a la credibilidad del SPLC, una entidad que ha destruido poco a poco su multimillonaria reputación lograda en los años 80 merced a su éxito en acabar con el Ku Klux Klan y otras organizaciones racistas blancas. Víctima de su propio éxito, durante las últimas dos décadas el SPLC fue ampliando el foco de lo que considera un grupo merecedor de ser incluido en su antaño prestigioso "mapa del odio". Así fue expandiendo el concepto del odio para poder meter en el mismo saco que el KKK a asociaciones que defienden la familia tradicional por odio "anti LGBT".

Una de las organizaciones señaladas por el SPLC fue Turning Point USA, liderada por Charlie Kirk. El asesinato del activista llevó al director del FBI, Kash Patel, a cortar lazos con el SPLC por considerarlo una "máquina de difamación partidista". Según Patel, el SPLC había fomentado el odio que había desembocado en el crimen en lugar de combatirlo.

Esta caracterización quedó confirmada con la imputación por parte de un gran jurado el pasado mes de abril de la organización. Se les acusa de desviar en secreto más de tres millones de dólares a líderes de organizaciones violentas y supremacistas a los que públicamente aseguraba combatir. El Departamento de Justicia acusa a la asociación pro derechos civiles de once cargos: seis por fraude electrónico, cuatro por fraude bancario y uno por conspiración para cometer blanqueo de capitales.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, ha confirmado que la exdirectora participó activamente en la trama diseñada para abrir cuentas bancarias bajo nombres de empresas ficticias como Center Investigative Agency o Rare Books Warehouse. El fraude consistió en desviar el dinero donado con la intención de luchar contra los grupos de odio en financiar sus actividades a través de estas empresas para sortear el control de las instituciones financieras. A través de este mecanismo, efectuaban los pagos mediante tarjetas de prepago, encubriendo que el dinero procedía de la ONG.

Beirich está acusada de desviar más de 1,2 millones de dólares a un informante que se encontraba infiltrado en la organización neonazi Alianza Nacional. La acusación adquiere tintes de novela al revelarse que Beirich mantenía una relación sentimental y de convivencia con el supuesto confidente, compartiendo con él cuentas corrientes en las que se ingresaron parte de esos fondos bajo el amparo de entidades instrumentales creadas para tal fin.

Pagos a los organizadores de Charlottesville

Entre los beneficiarios de esta trama se encuentran importantes figuras del Ku Klux Klan, el partido nazi estadounidense y otros grupúsculos extremistas. El sumario detalla, por ejemplo, pagos a un líder de United Klans of America y a uno de los organizadores de la polémica marcha Unite the Right, que tuvo lugar en Charlottesville en 2017 y que se saldó con graves disturbios y el asesinato mediante atropello de una manifestante. Fue el evento del que surgió el bulo de que Trump considera "buena gente" a los supremacistas blancos. Tras el mismo, las donaciones al SPLC se dispararon, así como la censura y la cancelación por parte de empresas tecnológicas y bancos de aquellas organizaciones señaladas como "grupos de odio".

El Southern Poverty Law Center siempre ha argumentado que el dinero estaba destinado a pagar a infiltrados para investigar a estos grupos. Sin embargo, en muchos casos no pagó a militantes de base que pudieran denunciar a sus jefes, sino a los más altos cargos de los mismos, financiando de paso la propia supervivencia de las agrupaciones radicales. Esto permitió al SPLC justificar su propia existencia y mantener el flujo constante de aportaciones económicas de sus donantes progresistas.