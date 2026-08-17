Trump y su amigo Kim Jong-Un

No sé, no tengo la información suficiente al respecto, pero es posible que las maniobras militares que todos los años compartían Estados Unidos y Corea del Sur sean, efectivamente, demasiado caras. Por otro lado, basándonos en la experiencia europea, es bastante probable que su costo no esté repartido de una forma proporcional a quién necesita de ellas como un elemento de disuasión frente a su vecino del norte y quien está poniendo los soldados a miles de kilómetros de sus hogares.

Puede, incluso, que en un mundo de drones y guerra híbrida y yo qué sé qué cosas más tampoco tengan tanto sentido desde el punto de vista militar, a saber. Lo que me ofrece pocas dudas es que si eres presidente de Estados Unidos y decides romper con una costumbre como esa, la peor justificación que puedes usar es que tienes una relación estupenda con Kim Jong-un, tal y como ha hecho Donald Trump.

Vaya por delante que no soy de los que piensan que Trump es un monstruo que va a acabar con el mundo civilizado, sí admito que no siento por él la emoción que parece embargar a algunos de los que se mueven en mi entorno ideológico, la verdad. Sin embargo, les aseguro que entre él y Joe Biden le habría votado a él y que entre Trump y Kamala Harris habría intentado introducir no una sino dos papeletas en la urna, las dos por el republicano, aclaro por si hay dudas.

Pero esta segunda presidencia me está decepcionando y eso que mis expectativas tampoco eran muy altas: Trump no ha sido en ningún momento el nuevo Reagan que necesitan Estados Unidos y el mundo y, muy especialmente, todos aquellos que estamos de una u otra forma a la derecha de esa izquierda irresponsable, woke y descerebrada a la que tan bien representaba Kamala Harris o quiere representar, pero en versión corrupta, Pedro Sánchez.

Y me está decepcionando porque cada día es más evidente que el que tendría que ser el líder del mundo libre se mueve a bandazos, suelta lo primero que se le ocurre, lanza amenazas que no está en disposición de cumplir y tiene, por así decirlo, una relación complicada con la verdad, casi tanto como la del político que más se le parece en el mundo, que es, quizá lo hayan adivinado, nuestro presidente.

La Guerra de Irán ha sido, en la parte política y diplomática, un ejemplo perfecto de lo anterior: una sucesión de bravuconadas que en ningún momento se han cumplido y que han provocado en el régimen iraní el mismo efecto que un picor en la rabadilla. Lo peor, no obstante, es la sensación –y yo diría que a estas alturas es más que una sensación– de que no hay plan, no hay unos objetivos claros que se puedan cumplir ni un método o unas etapas para hacerlo.

Aun así, sería injusto no reconocer que hay escenarios en los que las cosas no parecen ir tan mal, como Venezuela, pero tampoco tenemos la seguridad de que el camino sea el correcto y hay cosas que, como mínimo, resulten preocupantes, como el diálogo con la oposición sin la oposición de verdad. O Gaza, donde al menos las ideas sobre el papel no son malas del todo, aunque por lo pronto no parecen muy realizables.

Lo peor de todo, no obstante, es lo que parece la falta absoluta de una guía moral: Putin es un tipo estupendo algunos días, un gran líder otros y vaya usted a saber qué los terceros; con Kim Jong-un –uno de los más repugnantes y crueles dictadores del planeta– nos une una gran amistad; Delcy también es entrañable según venga el viento… Sí, ya sé que la realpolitik exige tragar algunos sapos, pero es que a veces parece que se esté deleitando con un banquete.

Y todo, además, envuelto en las formas de un patán, que son menos importantes que el fondo, de acuerdo, pero que también tienen su importancia. O al menos la tenían en aquellas viejas democracias que algunos empezamos a añorar.