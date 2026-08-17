Trump reducirá los ejercicios militares con Corea del Sur por su "excelente relación" con Kim Jong-Un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una "reducción sustancial" de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, una decisión que vincula, entre otros motivos, a su "excelente relación" con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un.
El anuncio se produce pocas horas antes del comienzo de los nuevos ejercicios anuales con Seúl, conocidos como Escudo Libertad Ulchi, que tenían previsto prolongarse durante once días. Las maniobras contemplaban respuestas ante posibles ataques con drones y ciberataques, en un contexto marcado también por el envío de tropas norcoreanas a Rusia.
Trump cuestiona unas maniobras "costosas"
Trump ha explicado que su posición responde a su relación con Kim Jong-Un y al coste de los ejercicios: "Basándome en mi excelente relación con Kim Jong-Un, de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido desde hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", ha señalado.
El presidente estadounidense ha considerado que estas operaciones "no solo son costosas", sino que además "gran parte de los gastos están sufragados por Estados Unidos".
Trump también ha cuestionado el carácter de estas maniobras al considerar que envían una señal "totalmente inapropiada y hostil" a Corea del Norte, país que, según ha afirmado, se ha mostrado "pacífico y respetuoso" desde su regreso al poder.
El pasado sábado, Trump publicó además en su plataforma Truth Social una fotografía junto a Kim Jong-Un tomada durante su encuentro de 2019. "A pesar de su cara tan seria, nos llevamos genial", escribió junto a la imagen.
Unas maniobras de gran despliegue
Los ejercicios Escudo Libertad Ulchi constituyen una de las principales operaciones militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur en la región del Indo-Pacífico. En las maniobras de agosto del año pasado participaron hasta 21.000 soldados, de los que 18.000 eran surcoreanos. También se movilizó a unos 580.000 civiles durante cuatro días.
Corea del Norte considera estas operaciones una provocación y ha expresado reiteradamente su rechazo a los ejercicios conjuntos. En ocasiones, Pyongyang ha respondido a estas maniobras con lanzamientos de misiles balísticos sobre el mar de Japón.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Corea del Norte ha realizado al menos dos lanzamientos de misiles balísticos, el 7 de noviembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.
La propuesta de Seúl y el incidente fronterizo
El anuncio estadounidense llega además en un momento en el que Corea del Sur ha planteado a Corea del Norte una nueva propuesta para poner fin de manera definitiva al estado de guerra que mantienen ambos países desde hace 70 años. Pyongyang no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta iniciativa.
Horas antes del anuncio de Trump también se produjo un incidente en la frontera. Fuerzas surcoreanas efectuaron disparos de advertencia después de que varios militares norcoreanos atravesaran brevemente la Línea de Demarcación Militar.
Trump ha relacionado asimismo su decisión con la posición de Seúl respecto a Irán. El presidente estadounidense ha criticado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, por su negativa a unirse a la "desnuclearización" de la República Islámica de Irán.