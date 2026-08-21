Trump golpea al narcoterrorismo: EEUU sanciona a ocho personas y siete empresas en Ecuador

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a "15 objetivos" –ocho personas y siete empresas— en Ecuador y ha identificado como "bloqueadas" diez embarcaciones por vínculos con el narcotráfico, relacionados con la entrada a Estados Unidos de "miles de kilogramos de cocaína cada mes", conectando a estas personas y activos con las pandillas Los Choneros y Los Lobos, a las que Washington relaciona con el crimen organizado mexicano.

De este modo, el organismo estadounidense ha declarado mediante un comunicado que "la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 objetivos con sede en Ecuador e identificó como bienes bloqueados 10 embarcaciones involucradas en el envío clandestino de miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica a México, con destino a Estados Unidos".

La supuesta trama funcionaría por medio de "una flota de embarcaciones con base en Ecuador, cerca de Manta", la cual actuaría "bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas" con el objetivo de "transferir secretamente cocaína a pequeñas lanchas motoras que navegan hacia el norte a través del Océano Pacífico Oriental con destino a Estados Unidos". Tras ello, afirma el Tesoro que "la cocaína es luego introducida de contrabando a través de México por organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)".

A este respecto, el comunicado señala a una "creciente convergencia entre las organizaciones terroristas extranjeras más violentas de Ecuador y México, que conspiran para introducir drogas letales en Estados Unidos y cuyas operaciones de narcoterror generan miles de millones de dólares anuales para los narcoterroristas".

En concreto, las sanciones impuestas apuntan a la empresa familiar Arcasdenoe, S.A., en la que "Alfonso Mero Mero y sus hijos (...) son responsables del contrabando de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica a México y proporcionan servicios de abastecimiento de combustible a las lanchas rápidas utilizadas" para introducir la droga. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros asegura que uno de los hijos de Alfonso Mero Mero, Edwar Mero Arcentales, "participa en actividades de narcotráfico en coordinación con Los Choneros". Del mismo modo incluyen también a "Julio Javier Mero Franco, quien apoya a Los Choneros y ha coordinado el transporte de aproximadamente 30 a 40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador a Centroamérica y México", así como a Milton Edixon Martínez Mendoza, el cual, según el comunicado, "apoya a Los Lobos y Los Choneros y ha coordinado el transporte de miles de kilos de cocaína en lanchas rápidas con destino a México".

De tal forma, afirma el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que "bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está combatiendo sin descanso a las redes narcoterroristas que se lucran envenenando a estadounidenses", además ha añadido que "trabajando junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, continuaremos desarticulando las operaciones de narcotráfico de los cárteles y protegiendo nuestras fronteras".