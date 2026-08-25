El Servicio Secreto de Estados Unidos ha abierto una investigación después de que la televisión estatal iraní difundiera un vídeo en el que se amenaza directamente a Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump. La pieza muestra algunos de los lugares que frecuenta el joven y llega a aludir a una recompensa de diez millones de dólares.

Según ha informado CNN, las autoridades estadounidenses han activado sus protocolos de evaluación de riesgos tras conocer el contenido de la emisión. "El Servicio Secreto está al tanto del vídeo y está investigando cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para aquellos a quienes protegemos", ha señalado Nate Herring, portavoz de la agencia. Herring ha evitado ofrecer más detalles sobre las pesquisas: "Por razones de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección".

Una recompensa de 10 millones de dólares

El vídeo, de unos tres minutos de duración, fue emitido durante el fin de semana por IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), la televisión estatal iraní. El medio mantiene una estrecha vinculación con el régimen y su máximo responsable es designado directamente por el Líder Supremo de la República Islámica.

La grabación comienza con una pantalla en inglés en la que puede leerse "¿Dónde matar a Barron Trump?". A continuación aparecen gráficos y mapas con información sobre las rutinas del hijo del presidente estadounidense y algunos de los lugares que frecuenta habitualmente, entre ellos la Torre Trump de Nueva York.

El contenido adquiere un tono todavía más amenazante en su tramo final. La voz en off asegura que existen personas y grupos "ansiosos por recibir nuestra recompensa de 10 millones de dólares", en un mensaje presentado como un llamamiento a terceros para atentar contra el hijo del presidente.

Barron Trump, señalado por primera vez

Las amenazas procedentes de medios estatales y sectores de la línea dura iraní contra Trump y miembros de su familia se han sucedido en los últimos meses. Este tipo de contenidos comenzó a difundirse de manera reiterada después de la muerte del ayatolá Ali Jameneí, asesinado por Estados Unidos al inicio de la guerra contra Irán emprendida por Washington junto a Israel.

El vídeo dedicado a Barron Trump supone, sin embargo, un paso más respecto a las amenazas anteriores. Según los registros de seguridad y seguimiento de medios recogidos en la información, es la primera ocasión en la que el hijo menor de Trump es señalado públicamente de forma directa y acompañado de detalles sobre los lugares que frecuenta.

Una fuente de las fuerzas de seguridad federales consultada por CNN considera que la emisión forma parte de una estrategia de "desestabilización y hostigamiento contra la familia del presidente".

El Servicio Secreto mantiene abierta la investigación sobre el vídeo y sobre cualquier elemento de su contenido que pueda constituir una amenaza contra las personas que se encuentran bajo su protección.