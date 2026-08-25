Matanza en EEUU: un hombre mata a varios familiares, incendia la vivienda y se suicida

Un trágico suceso ha conmocionado a la ciudad de Billings, la urbe más poblada del Estado de Montana, donde varias personas han perdido la vida tras un grave altercado. Las autoridades han confirmado que un individuo acabó con la vida de varios adultos y menores de edad empleando un arma de fuego, en lo que los investigadores han catalogado preliminarmente como una disputa en el ámbito familiar de extremada violencia.

Tras cometer los homicidios, el agresor decidió incendiar la estructura de la vivienda para, acto seguido, quitarse la vida mediante un disparo autoinfligido. El suceso tuvo lugar durante la tarde del pasado domingo, desatando un amplio despliegue de los servicios de emergencias, de los bomberos y de las Fuerzas del Orden, quienes al llegar se encontraron con el inmueble envuelto en llamas y un escenario desolador en su interior. Los equipos tuvieron que intervenir rápidamente para evitar que el fuego se propagara a otras parcelas vecinas.

El proceso de instrucción

El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O'Donnell, ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa para ofrecer los primeros detalles oficiales de la investigación. Durante su intervención, O'Donnell explicó que, si bien las víctimas ya han sido identificadas por los médicos forenses, de momento la Institución policial ha decidido no hacer público el número exacto de fallecidos. Tampoco se revelarán sus identidades ni sus edades precisas, con el fin de proteger el proceso de instrucción que sigue en marcha y poder notificar de manera adecuada a los parientes más cercanos antes de que la información trascienda a la opinión pública.

Las labores de los peritos policiales y de los especialistas en homicidios se están enfrentando a importantes obstáculos materiales debido al nivel de destrucción en el que ha quedado el domicilio familiar. "Debido al incendio y, obviamente, al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de pruebas se verán ralentizadas", detalló el representante policial del condado. Por este motivo, el sheriff ha solicitado a la ciudadanía un margen de paciencia mientras completan la investigación con el máximo rigor posible y sin interferencias que puedan invalidar el proceso probatorio.