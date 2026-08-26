Trump reactiva el muro fronterizo mientras las detenciones de ilegales marcan récord en julio

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este martes su intención de seguir adelante con el famoso muro prometido por Trump en 2016 y que iban a pagar los mexicanos. En concreto se trata de un tramo de cerca de cien kilómetros en la frontera de México con el estado de Arizona. La iniciativa, conocida operativamente como proyecto Tucson 5, se enfrentaba a una demanda judicial por parte de una tribu india que podía paralizarla.

El juez federal del Distrito de Columbia, Richard Leon, denegó la solicitud de medidas cautelares presentada por la Nación Tohono O'odham. Esta comunidad indígena buscaba bloquear temporalmente el avance del muro, argumentando que la obra atravesaba una zona que consideran sagrada y que afectaba a su reserva en el sur de Arizona. En su resolución, el magistrado dictaminó que la tribu no logró demostrar que los trabajos redujeran de forma ilegal la extensión de su reserva. Asimismo, el tribunal descartó que la actuación gubernamental constituyera una invasión federal, tal y como alegaban los demandantes en el escrito que presentaron el pasado mes de junio.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, reaccionó al fallo anunciando de manera oficial que el Gobierno federal comenzará a construir el muro, cuyo presupuesto fue aprobado en la ley presupuestaria del año pasado conocida como One Big Beautiful Bill. En un comunicado emitido por la agencia, Scott subrayó la importancia de esta infraestructura para la seguridad nacional. "Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los carteles".

Naturalmente, los demócratas están en contra. La congresista Adelita S. Grijalva ha enviado una misiva a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Interior para exigir la paralización inmediata de la barrera física. Los legisladores sostienen que no se ha realizado una consulta significativa con las autoridades tribales afectadas y que los recursos de los contribuyentes deberían emplearse en la modernización de los puertos de entrada.

50.000 inmigrantes ilegales detenidos en julio

Mientras, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha registrado la cifra más elevada de arrestos de lo que va del segundo periodo presidencial de Donald Trump. En concreto, las autoridades norteamericanas han reportado que casi 50.000 personas fueron arrestadas durante el último mes de julio, según un detallado informe elaborado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley.

El pasado mes, el organismo detuvo exactamente a 49.571 ciudadanos de origen extranjero, de acuerdo con el análisis del proyecto especializado Deportation Data Project de la citada institución académica, que emplea para sus informes los datos proporcionados por la propia agencia. Este volumen de intervenciones representa un incremento del 15 % si se compara con las 43.021 contabilizadas en el mes inmediatamente anterior.

Este repunte estival marca un hito en la actual Administración, que desde sus inicios ha presionado a las fuerzas de seguridad fronteriza e interior con el propósito de alcanzar un millón de deportados anuales. Aun con este avance, las cifras globales todavía no se aproximan a dicha meta, pues harían falta más de 80.000 deportados al mes para alcanzarla. De hecho, analizando el panorama a más largo plazo, en lo que va del actual ejercicio fiscal, que va desde octubre de 2025 hasta final de septiembre de este año, Estados Unidos ha detenido a 368.135 inmigrantes que residían de forma irregular en el país.

La gestión de la inmigración fue siempre una prioridad para Trump y una de las principales razones de su victoria electoral. Sin embargo, el modo de llevarla a cabo redujo mucho la popularidad del republicano. La resistencia activa a los agentes del ICE derivó en numerosos enfrentamientos violentos con activistas, que acabaron con dos de ellos muertos en Minnesota. No obstante, los cambios que culminaron en la destitución de Kristi Noem parecen haber mejorado la situación en ese frente. Pese a ello, algunos sondeos recientes apuntan a que la opinión pública estadounidense se encuentra dividida, cuando hace año y medio la inmensa mayoría se mostraba a favor de las deportaciones.