¿Qué hay detrás del viaje del director de la CIA a Rusia que ha obligado a Ucrania a frenar sus ataques?

El director de la CIA, John Ratcliffe, ha realizado un viaje "inusual y no anunciado" —en palabras del diario Washington Post— a Rusia. Llegó a Moscú el martes por la mañana y se marchó esa misma tarde, entre rumores de una posible liberación del veterano de la Marina estadounidense Charles Zimmerman, condenado en el país a cinco años de cárcel por tenencia y tráfico ilegal de armas.

La visita salió a la luz por los datos de seguimiento de vuelos, que registraron el movimiento de un avión del Gobierno estadounidense que salió el pasado domingo de la ADW (Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington), rumbo a Riga (Letonia) —donde hizo una escala de 24 horas, según Flightradar24— y aterrizó en la capital rusa el martes.

La última vez que un director de la CIA se desplazó hasta allí fue en noviembre de 2021, cuando William J. Burns supuestamente advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, de que Estados Unidos conocía sus planes para invadir Ucrania. Algo que intentó solo tres meses más tarde y desembocó en una guerra que dura ya casi cinco años.

Según ha informado CBS News —primer medio en dar la noticia— citando como fuente a un alto funcionario ucraniano, antes de que John Ratcliffe emprendiera este viaje Estados Unidos había avisado a su país de que enviaría una delegación a Moscú y era necesario que suspendiera los ataques hasta que esta se marchara.

Este miércoles ha sido el propio Kremlin el que ha confirmado la visita del jefe de la CIA a la capital rusa, aunque —eso sí— ha asegurado que no ha sido recibido por Vladimir Putin. "No hubo una reunión con el presidente", ha señalado su portavoz, Dmitri Peskov, al canal local RTVI. Fuentes del Gobierno ruso han indicado a The Washington Post que el viaje se debe a "contactos entre los servicios de inteligencia", sin dar más detalles.

El motivo de la visita

CBS apunta, por su parte, que "la visita de Ratcliffe se produce en un momento en que las recientes evaluaciones de la inteligencia estadounidense indican que el cálculo de riesgos de Putin podría estar cambiando, y que el líder ruso estaría cada vez más dispuesto a autorizar acciones provocadoras contra los miembros de la OTAN para poner a prueba la determinación de la alianza y de la administración Trump".

Sin embargo, canales de Telegram rusos especializados en defensa achacan la visita del jefe de la CIA, que en el pasado participó en intercambios de prisioneros entre ambos países, a la posible liberación del preso Charles Zimmerman —de 58 años—, quien habría viajado a Rusia para conocer a una chica con la que contactó por internet —según la versión publicada en la prensa estadounidense— y fue detenido cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.

A John Ratcliffe se le atribuye, por ejemplo, el éxito de las negociaciones que permitieron que Ksenia Karelina —ciudadana con doble nacionalidad, estadounidense y rusa— saliera en libertad en abril de 2025. Medios rusos apuestan por esta hipótesis señalando incluso que Vladimir Putin habría firmado varios decretos que mantiene en secreto y que uno de ellos podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman.

Otra visita que no fue secreta

Aunque pudiera no tener nada que ver, resulta inevitable que nos venga a la cabeza la reciente visita del director de la agencia a Cuba —uno de los aliados históricos de Rusia—, que pasa por la peor crisis de su historia y recurre a la generosidad de gobiernos afines para intentar amortiguar el impacto del aislamiento económico con el que EEUU pretende hacer caer al régimen comunista.

El viaje a La Habana tuvo lugar hace unos meses y también pretendía ser secreto. El objetivo era transmitir a la dictadura que podía haber diálogo pero tenía que hacer cambios fundamentales. Las negociaciones no terminan de dar resultados y Donald Trump empieza a impacientarse. La CIA investiga cómo replicar el modelo que implantaron en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y quién puede hacer el papel Delcy Rodríguez en la isla caribeña.