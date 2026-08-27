Trump cambia por decreto el nombre del lago Ontario a lago América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que oficializa el cambio de denominación del conocido hasta ahora como lago Ontario, que pasará a llamarse lago América. Esta polémica decisión se produce en el contexto de una severa crisis comercial con Canadá, motivada por la intención de la Casa Blanca de aplicar duros aranceles a su vecino del norte.

Durante la firma del documento en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense justificó la medida recordando acciones similares del pasado y dejando la puerta abierta a futuras modificaciones geográficas. "Como ya sabéis, tomamos algo llamado 'golfo de México'. Lo cambiamos. Y ahora se conoce habitualmente como el 'golfo de América'. Tenemos un golfo y un lago. Ahora solo nos falta un océano", aseguró Trump ante los medios de comunicación. En tono desafiante, añadió que "quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico", o incluso "los dos".

El inquilino de la Casa Blanca cumple así con la advertencia que ya había lanzado a principios de semana. Trump justificó esta agresiva postura diplomática señalando que su Administración no tiene la intención de "seguir haciendo muchos negocios con Ontario". Además, el líder estadounidense cargó duramente contra las autoridades de Ottawa, afirmando que "se creen con derecho a todo" y advirtiendo que el Gobierno no puede permitir esa actitud.

Por su parte, el Ejecutivo canadiense liderado por Mark Carney ha optado por mantener la cautela diplomática ante lo que consideran una mera provocación. El ministro de Comercio del país vecino, Dominic LeBlanc, explicó que su gabinete ha decidido no responder de forma directa a esta modificación toponímica, al calificarla como una medida "deliberada" diseñada para desviar la atención del verdadero conflicto económico e industrial.

Este cruce de gestos políticos se enmarca en un escenario de ruptura total de las recientes negociaciones comerciales entre Washington y Ottawa. El fracaso de estos contactos ha provocado una escalada de tensión sin precedentes, que culminará con la entrada en vigor de fuertes medidas proteccionistas por ambas partes. El Gobierno estadounidense mantiene su amenaza de elevar hasta el 50% los gravámenes sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

La respuesta por parte de Ottawa no se ha hecho esperar. El Gobierno de Canadá ha diseñado un contundente paquete de medidas arancelarias que comenzarán a aplicarse a partir del próximo 8 de septiembre. Estas sanciones comerciales incluirán gravámenes de entre el 15% y el 50% a productos clave derivados del acero y el aluminio procedentes de Estados Unidos, extendiéndose también a artículos básicos de la industria agroalimentaria como los lácteos, el pescado y el marisco, lo que anticipa un duro endurecimiento del conflicto bilateral a medio plazo.