Una organización de la izquierda italiana, sancionada por terrorismo junto a Palestine Action y Masar Badil

Estados Unidos está decidido a acabar con "la creciente amenaza que representan los grupos terroristas violentos de extrema izquierda". El Departamento del Tesoro estadounidense ha sancionado a varios de estos grupos, entre los que este mismo miércoles ha incluido a Autistici Inventati (A/I). La Administración Trump acusa a esta organización —con sede en Italia— de proporcionar "arquitectura digital especializada, herramientas y servicios" a células del movimiento Antifa y otros militantes extremistas.

A/I se habría convertido en un "punto clave" en la "campaña transnacional de redes violentas y criminales de extrema izquierda para desestabilizar a Estados Unidos y sus aliados en Europa, el hemisferio occidental y más allá", ha explicado el Gobierno estadounidense, al gestionar "aproximadamente 16.000 buzones de correo, 1.500 sitios web, 5.500 listas de correo y 10.000 blogs" a través de su plataforma gratuita —según su web, se mantiene a base de voluntarios y donaciones, y no cobra por ninguno de sus servicios—, que los extremistas usan —apunta el Departamento de Estado de EEUU— "para planificar o incitar ataques violentos".

Grupos terroristas la han utilizado "para reclutar" a personas que participasen en sus actividades delictivas, "publicar comunicados oficiales de organizaciones terroristas extranjeras", difundir "mapas de infraestructuras críticas" junto con "instrucciones para fabricar artefactos explosivos e incendiarios improvisados", asegura el departamento que dirige Marco Rubio, que relaciona a A/I con actos de sabotaje como los registrados en los sistemas ferroviarios de varios países europeos —Francia, Italia, Alemania y Países Bajos— en 2026 o el del oleoducto Transalpino (TAL) del pasado mes de marzo.

El colectivo italiano designado como organización terrorista global por el Gobierno estadounidense, que tiene entre sus lemas "menos poesía y más hechos", presta sus servicios —por ejemplo— al sanguinario Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, la organización terrorista libanesa Hezbolá y las palestinas Hamás y FPLP. "No habrá refugio para extremistas violentos que libran una guerra contra nuestra civilización y conspiran para socavar el Estado de Derecho, destruir infraestructura crítica, agredir a oponentes políticos o conspirar para ocultar sus crímenes a las autoridades", ha aseverado Rubio en X.

Far-left terrorism poses a profound threat to the United States and the broader West. Today, the United States sanctioned several transnational far-left terrorist networks, including Autistici/Inventati – a major far-left tech collective whose services are used by the most active… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

Otros grupos sancionados

El Tesoro estadounidense ha sancionado además a Palestine Action, incluida por el Gobierno británico en la lista de grupos terroristas en julio de 2025, y Masar Badil (Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina), fachada de la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), así como a dos de sus líderes. EEUU tampoco dará tregua a aquellas organizaciones que sirven de pantalla.

"El terrorismo político no tiene cabida en nuestra sociedad, y seguiremos cortando el apoyo financiero a estos grupos hasta su eliminación", ha advertido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. No se sancionan actividades o discursos políticos, ha querido dejar claro, sino a aquellos actos violentos o peligrosos que intentan intimidar a la población civil o coaccionar a los gobiernos.

Far-left extremists, their fronts, and their enablers should be on notice: We will bring the full weight of our economic tools to bear. Political terrorism has no place in our society, and we will continue to cut the financial lifelines of these groups until they are eliminated. https://t.co/9qRRLriBzS — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 26, 2026

La Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos para 2026 identifica a los grupos violentos de extrema izquierda como una de las tres principales amenazas terroristas que enfrenta el país en la actualidad, señala el departamento. Y, basándose en la acción del 13 de noviembre de 2025 contra radicales de Antifa involucrados en actos violentos y criminales, el Tesoro ha marcado las mencionadas organizaciones entre sus objetivos.

Palestine Action y su apoyo al terrorismo

La organización Palestine Action, señala el Tesoro, ha apoyado numerosos actos de terrorismo desde julio de 2020, incluyendo actos que han causado lesiones físicas a personal policial británico, así como actos destinados a intimidar a empresas comerciales legítimas y coaccionar al Gobierno británico.

Entre ellas, menciona acciones de intrusión de alto perfil en infraestructuras de defensa e instalaciones militares de Reino Unido, causando daños por valor de millones de dólares a equipos militares. Asimismo, añade, ha promovido sus actos violentos, criminales y terroristas en redes sociales, alentando el uso de tácticas similares a nivel internacional, incluso dentro de Estados Unidos.

EEUU decidió designarla como organización terrorista "por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios, para un acto de terrorismo o en apoyo del mismo", sentencia.

Masar Badil, pantalla del FPLP

Masar Badil es una organización transnacional que también sirve de fachada para la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun (Samidoun), sancionada conjuntamente por Canadá y Estados Unidos el 15 de octubre de 2024 por ser una organización pantalla del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que a su vez está catalogado como Organización Terrorista Extranjera desde 1997.

Ambas organizaciones comparten mecanismos de recaudación de fondos, así como líderes y miembros de sus respectivos Comités Ejecutivos. Entre ellos se encuentran Khaled Barakat, Mohammad Khatib y Jaldia Abubakr, que ya habían sido sancionados, además de Zaid Abdulnasser y Rawa Alsagheer —con sede en Alemania y Brasil, respectivamente—, que lo han sido ahora.

¿Qué implican las sanciones?

Como consecuencia de la medida, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas sancionadas quedan bloqueados y deben ser notificados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Lo mismo ocurre con cualquier entidad que sea propiedad —en un 50% o más— de una o más personas sancionadas. Salvo autorización expresa del organismo, se prohíben además todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses a personas bloqueadas o cualquier bien o entidad relacionado con ellas.