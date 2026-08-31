Al menos menos un muerto y 15 desaparecidos tras las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón

Al menos una persona ha muerto y alrededor de 15 permanecen desaparecidas en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, después de las fuertes inundaciones repentinas registradas el sábado en la zona de Bright Angel Creek y Phantom Ranch. Las autoridades han evacuado hasta el momento a 62 personas y mantienen abierto el operativo para localizar a quienes pudieran encontrarse en las áreas afectadas.

Las autoridades del parque han señalado en un comunicado en redes sociales que por ahora ha sido hallado el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. "No hay información adicional que compartir en estos momentos", ha apuntado.

August 30 Update — 6:30 PM: As of this evening, recovery operations have been completed for a 46-year-old male near Crystal Rapids along the Colorado River. The Coconino County Medical Examiner's Office is currently onsite. There is no additional information to share at this… — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 31, 2026

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha solicitado la colaboración de los ciudadanos para localizar a las personas cuyo paradero se desconoce después de las inundaciones.

La petición se dirige especialmente a quienes conozcan a excursionistas o mochileros que estuvieran en el interior del cañón ese día, en particular a lo largo del corredor de Bright Angel Creek. También se solicita información sobre personas que tuvieran reservas en alguno de los campamentos situados en las zonas afectadas.

🚨 PUBLIC ASSISTANCE REQUESTED The NPS is asking for information about more than 20 individuals who may be missing or unaccounted for following the Aug. 29 flash flood in Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area. If you know of hikers/backpackers who were in the Bright… pic.twitter.com/S6S6zHSZ7Q — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 30, 2026

El organismo ha señalado que el personal del Parque Nacional del Gran Cañón continúa con las labores de evacuación y respuesta y trabaja para determinar qué personas pudieron encontrarse en el área alcanzada por la crecida.

Entre las zonas que están siendo objeto de atención figuran el Sendero North Kaibab, desde el inicio del recorrido hasta Phantom Ranch, el campamento Bright Angel y el área conocida como The Box, al norte de Phantom Ranch. La cifra facilitada de desaparecidos es inferior a la comunicada previamente por el Servicio de Parques Nacionales, que había indicado que buscaba a unas 20 personas.

Evacuación de personas

Hasta la mañana del domingo, hora local, 62 personas habían sido evacuadas de Phantom Ranch y de la parte inferior del Sendero North Kaibab. Las autoridades habían previsto continuar con las evacuaciones durante la jornada, por lo que esta cifra podía aumentar.

Los evacuados están recibiendo asistencia con la colaboración de la Cruz Roja estadounidense. Según el Servicio de Parques Nacionales, no se habían registrado heridos entre las personas evacuadas hasta ese momento.

La emergencia comenzó con una crecida repentina que provocó importantes daños en la infraestructura del Cañón Bright Angel. El agua destruyó casi todos los puentes peatonales que cruzaban Bright Angel Creek, según la información facilitada por las autoridades. Como consecuencia, las zonas afectadas permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Daños en los puentes y el río Colorado

El cierre también afecta a los puentes Black Bridge y Silver Bridge, que permiten cruzar el río Colorado en distintos puntos del parque. El propio río Colorado permanece cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros en su cauce, según ha informado el Servicio de Parques Nacionales.

Los daños en las infraestructuras complican además las labores de respuesta y evacuación en una zona especialmente condicionada por su orografía. Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de que la situación empeore durante las próximas horas.

Más lluvias y riesgo de nuevas crecidas

El Servicio de Parques Nacionales ha advertido de que se esperan tormentas eléctricas y fuertes lluvias durante el domingo y el lunes. Estas condiciones podrían generar nuevas crecidas repentinas en el interior del cañón.

El organismo también ha alertado del riesgo de deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y modificaciones de las condiciones de los senderos y del río. Por este motivo, las autoridades mantienen cerradas las zonas afectadas y continúan con las operaciones destinadas a evacuar a las personas que todavía puedan permanecer en ellas.