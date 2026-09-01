El accidente que provocó que Trump cierre un centenar de autoescuelas para camioneros

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha anunciado el cierre "de emergencia" de 110 centros de formación para chóferes profesionales por otorgar el aprobado a alumnos que carecen del dominio del idioma anglosajón. Durante una comparecencia ante los medios, el alto cargo gubernamental recordó que el conocimiento del inglés es un requisito obligatorio desde hace décadas para manejar vehículos de gran tonelaje en todo el país.

Según detalló Duffy, el Departamento de Transporte detectó mediante un análisis de datos que estas academias estaban vinculadas a unas 5.000 infracciones relacionadas con la falta de fluidez en el idioma que, por ejemplo, puede impedir entender ciertas señales e indicaciones de tráfico. "Existen escuelas que conocen la regla pero aun así aprueban a alumnos que no hablan el idioma", denunció el secretario estadounidense para justificar la clausura inmediata de estos recintos.

Además de esta medida, la Administración ha cerrado otros 160 centros que afirmaban estar cualificados para la formación de profesionales del transporte, pero que incumplían los requisitos mínimos de infraestructura. Duffy advirtió de que estos locales carecían de espacio suficiente para que los aspirantes pudieran realizar maniobras básicas, giros o ejercicios entre conos. En muchos casos, operaban sin aulas físicas y contaban con instructores sin la correspondiente certificación oficial. En algunos casos extremos, el supuesto centro era un camión o un aparcamiento.

¿Por qué este esfuerzo? Un accidente muy mediático

Desde poco después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno federal impulsó una estrategia más estricta para regular la emisión de permisos destinados al manejo de vehículos comerciales. El objetivo principal es garantizar la seguridad en las carreteras y evitar que conductores extranjeros sin la capacitación lingüística adecuada circulen por el país, una situación que, según la normativa vigente, incrementa significativamente el riesgo de siniestralidad.

El detonante fue un accidente ocurrido el 12 de agosto de 2025, cuando el camionero Harjinder Singh, de 28 años y nacionalidad india, intentó un cambio de sentido no autorizado a través de un acceso marcado como "sólo para uso oficial" en una autopista de Florida. Esto provocó que su camión bloqueara completamente la vía y que una furgoneta, que circulaba a la velocidad máxima legal, no pudiera frenar a tiempo y se estampara contra el remolque. Murieron sus tres ocupantes, mientras que ni Singh ni su acompañante resultaron heridos. La maniobra quedó grabada en el vídeo de la cabina, que se hizo viral tanto por lo irresponsable de la maniobra como por la falta de reacción o arrepentimiento de Singh en el momento en que la furgoneta chocó con su remolque.

Singh había entrado en Estados Unidos ilegalmente por la frontera con México en 2018. El Estado de Washington le expidió un permiso comercial de duración ordinaria el 15 de julio de 2023; California le dio otro, no domiciliado, el 23 de julio de 2024. Ese último era el que llevaba el día del accidente. Según un alto cargo de la Fiscalía General de Florida citado por Associated Press y Fox News, el conductor suspendió el examen teórico del permiso comercial diez veces entre marzo y mayo de 2023 en Washington. La empresa que le dio la formación práctica certificó que hablaba inglés a pesar de que no lo hacía. Tras el accidente, la Administración Federal de Seguridad de Transportistas (Fmcsa) le administró una prueba de competencia lingüística: acertó 2 de 12 preguntas y reconoció solo 1 de 4 señales de tráfico.

Singh se ha declarado inocente de tres cargos de homicidio vehicular y tres de homicidio imprudente. El 23 de agosto de 2025, la jueza Lauren Sweet le denegó la fianza por ser un extranjero en situación irregular y un riesgo sustancial de fuga. Desde entonces permanece en la cárcel a la espera de un juicio que podría suponerle una pena máxima de 45 años. En paralelo, la familia de Faniola Joseph, una de las víctimas, ha presentado una demanda civil contra Singh, la empresa para la que conducía, White Hawk Carriers, y el gerente de la misma, Harpreet Singh.

Reacción del Gobierno federal

Desde entonces, las autoridades estadounidenses han retirado de las vías públicas a más de 28.000 camioneros por no dominar el inglés. Asimismo, el Ejecutivo ha obligado a los diferentes Gobiernos locales a cancelar más de 30.000 licencias emitidas ilegalmente a conductores de origen extranjero y ha eliminado de sus registros oficiales a más de 8.000 escuelas de formación consideradas no aptas.

Para reforzar estas acciones, el Departamento de Transporte inició el pasado mes de julio una colaboración estrecha con el Departamento de Seguridad Nacional. Esta alianza busca intensificar la lucha contra el fraude y detectar cualquier práctica ilegal dentro de los centros de capacitación de transportistas a lo largo y ancho de la geografía estadounidense.

Como parte de esta profunda reforma, el Gobierno anunció el pasado mes de febrero una nueva directriz que exige que todos los aspirantes a conducir camiones y autobuses realicen sus exámenes teóricos exclusivamente en inglés. Esta decisión anula las políticas permisivas de lugares como Florida o California, que hasta ahora permitían realizar las pruebas de obtención de la licencia en más de una veintena de idiomas diferentes.

La norma lingüística no es nueva. Lo que el accidente de Florida puso en evidencia —y lo que las inspecciones posteriores han ido confirmando— es que se aplicaba de forma laxa, que algunos estados expedían permisos a quienes no cumplían los requisitos federales de estatus y de idioma, y que una parte del sector de la formación se había acostumbrado a certificar lo que no podía acreditar.