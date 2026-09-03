Trump sentencia a España tras la invasión de Ceuta: "Será un país arruinado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a referirse a España a raíz de la invasión en Ceuta y ha pronosticado que el país acabará "arruinado", al tiempo que ha recuperado sus críticas al Gobierno español por su aportación a la OTAN.

En una entrevista concedida al canal británico GB News, Trump ha abordado la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos y ha descrito las imágenes procedentes de la ciudad autónoma como algo "triste de ver".

"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", ha afirmado el presidente estadounidense.

🇺🇸 TRUMP To GBNEWS: "Spain will be a ruined country. What's happening there is very sad to watch. Thousands of people are just bum rushing your country. I've never seen anything like it." pic.twitter.com/wJf8K9j7vb — WAR (@warsurv) September 3, 2026

Las tensiones con España

Las discrepancias sobre el gasto militar han sido precisamente uno de los principales focos de fricción entre Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2025, el mandatario estadounidense llegó a amenazar con imponer aranceles a España por su negativa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB e incluso planteó que la Alianza Atlántica debería estudiar la expulsión del país. España defendió que un gasto equivalente al 2,1% del PIB era suficiente para cumplir con las capacidades militares requeridas.

Las diferencias políticas, sin embargo, han convivido con la cooperación militar entre ambos países. El propio Sánchez aseguró en julio de 2026 que, desde el punto de vista de la cooperación entre los responsables de Defensa, "la colaboración es óptima" y destacó "un aprecio y una colaboración muy positiva" entre las Fuerzas Armadas españolas y estadounidenses. El presidente del Gobierno recordó además que ya había coincidido con Trump durante su primer mandato, en 2018, y defendió la voluntad de España de mantener la mejor relación posible con Estados Unidos.

Trump también ha comparado lo sucedido en Ceuta con la situación migratoria del Reino Unido. Aunque ha reconocido que el país británico tiene "sus propios problemas", ha señalado que allí "no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera".

"Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", ha insistido antes de añadir: "Nunca he visto nada parecido".

Las críticas de Trump a Sánchez

No es la primera vez que el jefe de la Casa Blanca se pronuncia sobre la situación en Ceuta. Durante los primeros días de la llegada de unos 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, Trump responsabilizó de la situación a las "leyes débiles" y a "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente estadounidense aseguró entonces que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la entrada masiva de inmigrantes y aludió también a la interpretación de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo español en julio según la cual estaría prohibido devolver a los inmigrantes que llegasen a nado.

Precisamente, el Gobierno de España ha señalado esa interpretación de la resolución judicial como un ejemplo de los bulos que, según el Ejecutivo, promovieron el cruce masivo de inmigrantes hacia Ceuta.