El juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos

El juez William Sullivan declaró nulo este viernes el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts (EEUU) acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico. Tras siete días de deliberaciones sin llegar a un veredicto unánime, el magistrado decidió darse por vencido. Para aumentar el suspense, sin embargo, permitió al abogado defensor, Kevin Reddington, recurrir la decisión de urgencia ante un tribunal supremo estatal por lo que considera un error del juez al negarse a retirar a uno de los miembros del jurado durante las deliberaciones.

Según se supo este jueves, hubo un solo miembro del jurado que se negó a declarar inocente a Lindsay Clancy por razones psiquiátricas. Según su abogado defensor, al hacerlo estaría incumpliendo las instrucciones que ha dado el juez Sullivan sobre el significado de duda razonable. En Massachusetts, al contrario que en la mayoría de los estados, una vez establecida la autoría de un crimen es la fiscalía quien debe probar más allá de toda duda razonable que el acusado estaba en sus cabales cuando lo cometió. Supuestamente, este miembro del jurado se habría declarado a favor de la culpabilidad de Clancy pese a tener dudas, lo cual supondría desobedecer las instrucciones del tribunal.

A pesar de las quejas de la defensa, el magistrado optó por mantener la composición del jurado, decisión que el juez ha permitido ahora que recurra Reddington. Tras mantener entrevistas individuales con los doce integrantes, el juez decidió no apartar a ninguno de ellos y ordenó que continuaran con las deliberaciones, tras impartirles una serie de indicaciones conocidas en la jurisprudencia del país como instrucción Tuey-Rodríguez. Esta medida funciona como un último recurso para intentar forzar un acuerdo unánime después de que el jurado comunicara hasta en dos ocasiones que se encontraba en un punto muerto irresoluble.

Lindsay Clancy, de 36 años y antigua enfermera, se enfrenta a tres cargos tras estrangular a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, con una cinta elástica para hacer ejercicio. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023 en su domicilio familiar. Tras matarlos se hizo cortes en muñecas y cuello y se tiró por la ventana, pero no murió, aunque quedó paralizada de cintura para abajo.

El jurado disponía de varias alternativas legales. Podía haberla declarado culpable de asesinato en primer o segundo grado, condenarla por un delito de homicidio involuntario o absolverla por problemas de salud mental. La decisión hubiera determinado si Clancy acababa en prisión o si sería sometida a un régimen de internamiento psiquiátrico de carácter indefinido.

La defensa alegó que no era responsable de sus actos por una enfermedad mental. Según esta versión, Clancy escuchó una voz masculina dentro de su cabeza que le ordenó matar a sus hijos y luego quitarse la vida y no tuvo más remedio que obedecerla. La fiscalía, en cambio, apuntó a diversos datos que sugieren que fue un crimen premeditado que no pudo ser cometido, lo que parece incompatible con una enajenación temporal provocada por una voz en su cabeza.

Según los expertos, es poco frecuente que un miembro del jurado se enfrente a los demás por considerar al acusado culpable. Generalmente, cuando se producen esta suerte de bloqueos es porque un jurado es el único que considera inocente al procesado. Aún no se sabe si la fiscalía volverá a acusar a Clancy o si intentará llegar a un acuerdo, que parece lo más probable si un solo jurado lo salvó de perder el caso. En todo caso, es posible que aunque lo quiera, la defensa no lo acepte. Reddington se ha mostrado confiado en que prevalecerá en caso de que haya un segundo juicio. De hecho, solicitó al juez nada más conocer la decisión que el nuevo juicio tuviera lugar en dos semanas. Sin embargo, Sullivan aclaró que a pesar de querer que el segundo juicio tenga lugar pronto, no lo quiere tan pronto y espera que comience en algún momento durante el otoño. El 29 de septiembre tendrá lugar una audiencia donde se decidirá la nueva fecha, si no hay un acuerdo antes.