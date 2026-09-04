El juicio de Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos, al borde de la nulidad

El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023, ha quedado abocado a una posible declaración de nulidad después de que los 12 miembros del jurado no hayan conseguido alcanzar un veredicto unánime. El juez William F. Sullivan anunció este viernes que iba a declarar nulo el proceso, aunque finalmente concedió una hora adicional al abogado de la acusada, Kevin Reddington, para que pueda recurrir la decisión ante un Tribunal Supremo estatal.

El caso se ha prolongado durante las últimas seis semanas y ha suscitado un amplio seguimiento público. Clancy está acusada de matar a sus tres hijos en su vivienda situada en las afueras de Boston. Los menores tenían 5 años, 3 años y 8 meses cuando murieron.

El jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, ha dedicado 37 horas repartidas en siete días a deliberar sin conseguir una decisión unánime. La situación ha llevado al magistrado a preparar la declaración de nulidad del juicio.

La defensa ha intentado evitar ese desenlace. Cuando los miembros del jurado se dirigían a la sala para formalizar la nulidad, Reddington solicitó un recurso de emergencia y consiguió que el juez concediera una hora de prórroga antes de adoptar definitivamente la decisión.

Según las explicaciones ofrecidas por el abogado, el desacuerdo podría proceder de un solo miembro del jurado. Reddington ha señalado que 11 integrantes estarían dispuestos a respaldar la posición favorable a Clancy, mientras que otro miembro se opondría a alcanzar la unanimidad. La legislación estadounidense exige un veredicto unánime en un juicio penal de estas características. Si el jurado no logra alcanzarlo, el proceso puede terminar en un juicio nulo.

La defensa alega una enfermedad mental

Los hechos principales del caso no están en disputa entre las partes. El 24 de enero de 2023, Clancy estranguló a sus tres hijos con una cinta elástica para hacer ejercicio. Posteriormente se provocó cortes en las muñecas y el cuello y se arrojó por una ventana, aunque sobrevivió y quedó paralizada de cintura para abajo. La principal discrepancia entre acusación y defensa se centra en su estado mental en el momento de los asesinatos.

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La defensa sostiene que Clancy no era responsable de sus actos debido a una psicosis posparto asociada a su trastorno bipolar. Según esta versión, había sufrido un episodio psicótico y escuchó una voz masculina que le ordenó matar a sus hijos y después suicidarse.

Clancy había ingresado voluntariamente durante unos días en una clínica psiquiátrica antes de los hechos, pero regresó posteriormente a su domicilio. La defensa sostiene que su enfermedad mental le impidió comprender la naturaleza de sus actos.

La Fiscalía, en cambio, mantiene que fue responsable de los asesinatos y sostiene que existió planificación previa. Entre los elementos planteados durante el juicio figura que Clancy envió a su marido a realizar unos recados antes de matar a los menores.

La eventual nulidad no supondría el final del caso. Si el juez confirma que el jurado no puede alcanzar un veredicto, la Fiscalía podría volver a llevar a Clancy a juicio o negociar una resolución con la defensa. El desenlace también podría depender de las decisiones que adopten los tribunales superiores después del recurso planteado por Reddington.