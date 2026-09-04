Muere Gloria Steinem, histórico referente del movimiento feminista y Premio Princesa de Asturias 2021

La escritora y activista Gloria Steinem falleció el pasado jueves a los 92 años en su residencia de Nueva York. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales mediante un comunicado que destacó su labor a lo largo de décadas. "Pasó sus últimos años haciendo las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir", señala el texto, en el que se pide a sus seguidores que, en lugar de enviar flores, realicen una aportación económica a la Fundación Gloria.

Esta entidad fue creada hace apenas dos años con el propósito de salvaguardar el apartamento neoyorquino que fue su hogar desde 1967. El objetivo es que dicho espacio siga funcionando como un punto de encuentro y un refugio para diversos militantes internacionales, preservando así el legado de quien dedicó su vida a causas de índole social y política.

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo —Ohio—, Steinem tuvo una infancia marcada por la inestabilidad. Los continuos traslados derivados de la situación laboral de su madre, afectada por problemas de salud mental, moldearon su carácter. La temprana separación de sus padres la obligó a asumir responsabilidades familiares desde los diez años. Esta difícil etapa cimentó su rechazo inicial a la institución matrimonial, la cual consideraba restrictiva para la mujer en esa época. No obstante, acabaría contrayendo nupcias a los 66 años con David Bale, argumentando que las leyes estadounidenses habían evolucionado lo suficiente como para permitir una unión igualitaria sin pérdida de derechos civiles.

Steinem cursó estudios de Gobierno en el Smith College, una elección poco común para las jóvenes de entonces. Posteriormente residió dos años en India, aunque antes experimentó un episodio que ella misma calificaría de decisivo: se sometió a un aborto en Londres cuando tenía 22 años. Este hecho la impulsó a promover la defensa de los derechos de la mujer y acuñó el concepto de libertad de reproducción para referirse a la decisión sobre la maternidad.

A su regreso a Estados Unidos, asumió la dirección del Independent Research Service, una organización que contaba con financiación de la CIA. Pronto orientó su carrera hacia el periodismo independiente, publicando artículos en la revista Esquire. Su salto a la fama se produjo en la década de los sesenta, cuando se infiltró como conejita en la mansión de Hugh Hefner para denunciar las condiciones laborales que sufrían las empleadas del Playboy Club.

A partir de ahí, su presencia en los medios de comunicación fue en aumento. Participó en la fundación de la cabecera New York Magazine en 1968 y cocreó el Caucus Político Nacional de Mujeres. Además, impulsó la publicación Ms, pionera en el ámbito feminista, junto a Dorothy Pitman Hughes. En 1972, hizo historia al convertirse en la primera mujer en pronunciar un discurso en el Club Nacional de Prensa de Estados Unidos, donde aprovechó para cuestionar la escasa presencia femenina en las redacciones.

A lo largo de su prolífica carrera, fue autora de obras como Outrageous Acts and Everyday Rebellions o Marilyn: Norma Jean. Tras superar un cáncer de mama, publicó sus memorias bajo el título Mi vida en la carretera. En el plano político, Steinem mantuvo un perfil muy activo: apoyó públicamente la candidatura presidencial de Hillary Clinton y fue una firme detractora de Donald Trump.

Pese a su adscripción a la izquierda estadounidense, en 2020 fue una de las personalidades que suscribió el célebre manifiesto publicado en la revista Harper's contra la llamada cultura de la cancelación y la intolerancia ideológica. Su trayectoria fue reconocida internacionalmente en 2021, cuando recibió en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su papel como motor de los cambios sociales contemporáneos. "Para mí, una de las mejores partes de publicar un libro siempre ha sido la oportunidad de recorrer el país, visitar librerías y conocer a lectores de todo tipo", dejó escrito recientemente como resumen de una vida consagrada a la divulgación.