Trump vuelve a cargar contra el Gobierno: "No tiene ningún control sobre su frontera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el Gobierno de España por la situación migratoria en Ceuta y ha asegurado que el país tiene "cero control" sobre su frontera con Marruecos. "Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera. ¡Vaya!", ha escrito este domingo el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

Las palabras de Trump se producen pocos días después de que ya calificara a España de "país arruinado" y cuestionara la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

En aquella ocasión, el presidente estadounidense vinculó la situación en Ceuta con las "leyes débiles" y la "mala gestión" del Gobierno español y afirmó que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la entrada masiva de personas. Ahora Trump vuelve a poner el foco en la frontera española y en la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Trump ya había cuestionado la respuesta del Gobierno

El presidente estadounidense ya se había pronunciado sobre Ceuta durante los primeros días de la entrada masiva de inmigrantes, cuando unas 80.000 personas cruzaron desde Marruecos.

Trump también aludió entonces a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en julio sobre la devolución de inmigrantes que acceden a territorio español a nado. El Gobierno de España ha señalado posteriormente esa interpretación como uno de los bulos que, a su juicio, contribuyeron a promover el cruce masivo.

En su intervención anterior, Trump comparó además la situación de Ceuta con los problemas migratorios del Reino Unido. Aunque reconoció que los británicos tienen "sus propios problemas", sostuvo que allí "no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", afirmó entonces, antes de añadir: "Nunca he visto nada parecido".

Las diferencias entre Trump y Sánchez

Las nuevas declaraciones se suman a las diferencias que Trump y Sánchez han mantenido en los últimos años en distintos asuntos, especialmente en materia de defensa y gasto militar dentro de la OTAN.

El presidente estadounidense ha cuestionado en varias ocasiones el compromiso de España con el gasto en defensa y ha reclamado una mayor aportación. El Gobierno español ha defendido, por su parte, su posición dentro de la Alianza Atlántica.

Pese a estas discrepancias políticas, ambos países mantienen cooperación militar. Sánchez aseguró en julio de 2026 que la colaboración entre los responsables de Defensa españoles y estadounidenses era "óptima" y destacó la relación entre las Fuerzas Armadas de ambos países.