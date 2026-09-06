Un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga con el logotipo de Amazon ha sufrido este domingo un accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami después de salirse de la pista tras aterrizar. La aeronave se ha incendiado y el incidente ha obligado a suspender todos los despegues y aterrizajes del aeropuerto.
Según informa EFE, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha identificado la aeronave como un Boeing 767-300 que operaba el vuelo 7598 de Prime Air. El aparato procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, y se ha salido de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT).
Más de 60 unidades movilizadas
Tras abandonar la pista, el avión ha chocado contra varios vehículos. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se han desplazado hasta el lugar para combatir el fuego y atender a los heridos.
"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", ha explicado el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade en una publicación en Facebook.
Por el momento, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.
Aeropuerto paralizado
El accidente también ha afectado al funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Según ha comunicado el propio aeropuerto a través de X, el avión ha quedado inmovilizado en el extremo noreste de las instalaciones y todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas. Como consecuencia, se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.
Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran la aeronave en medio de una carretera mientras una gran columna de humo se eleva desde la zona del accidente.