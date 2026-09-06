Un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga con el logotipo de Amazon ha sufrido este domingo un accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami después de salirse de la pista tras aterrizar. La aeronave se ha incendiado y el incidente ha obligado a suspender todos los despegues y aterrizajes del aeropuerto.

Según informa EFE, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha identificado la aeronave como un Boeing 767-300 que operaba el vuelo 7598 de Prime Air. El aparato procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, y se ha salido de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT).

🚨 #ALERTA | Avión de carga de Prime Air se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami tras cruzar una carretera, dejando múltiples fatalidades confirmadas en un área próxima a un almacén de Amazon. pic.twitter.com/jJ67SNJHGU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 6, 2026

Más de 60 unidades movilizadas

Tras abandonar la pista, el avión ha chocado contra varios vehículos. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se han desplazado hasta el lugar para combatir el fuego y atender a los heridos.

"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", ha explicado el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade en una publicación en Facebook.

Por el momento, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.

Damage DOES NOT look very bad, hope everyone made it out alive. Another angle of the Prime Air Amazon cargo B-767 that had a runway excursion today in Miami, landing on R30, inboud from Puerto Rico. Jet was Registered as N1997A - operating 21 Air flight 2I7598,… — Francisco Cunha - ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) September 6, 2026

Aeropuerto paralizado

El accidente también ha afectado al funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Según ha comunicado el propio aeropuerto a través de X, el avión ha quedado inmovilizado en el extremo noreste de las instalaciones y todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas. Como consecuencia, se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

Prime Air Flight 7598 overran Miami International Airport's diagonal runway at approximately 2 p.m. today, leaving the aircraft disabled at the northwest end of the airport. All MIA runways and taxiways are currently closed, and a full ground stop is in effect. Passengers with… pic.twitter.com/3UICE7IF3L — Miami Int'l Airport (@iflymia) September 6, 2026

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran la aeronave en medio de una carretera mientras una gran columna de humo se eleva desde la zona del accidente.