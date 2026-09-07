Al menos cinco muertos al incendiarse un avión de carga de Amazon tras salirse de la pista en Miami

Al menos cinco personas han muerto y otras cinco han resultado heridas después de que un avión Boeing 767-300 de carga operado por la compañía 21 Air, contratado por Amazon, se saliera de la pista durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y terminara incendiándose.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó el balance durante una rueda de prensa y trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas. Tres de los heridos fueron trasladados a un hospital en estado crítico, según explicó el jefe de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah.

El aparato, correspondiente al vuelo 7598, se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas locales, las 20:00 horas en España peninsular y Baleares, según los datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Durante el accidente, el Boeing chocó contra "un par de vehículos", según explicó Jadallah. El impacto provocó que varias personas quedaran atrapadas en el interior de los automóviles, lo que obligó a los servicios de emergencia a desplegar una operación de rescate.

El jefe de Bomberos describió la situación como "muy compleja" debido tanto a las personas atrapadas en los vehículos como al incendio que afectó al avión. Los equipos de emergencia tuvieron que intervenir también en los compartimentos del motor, donde se habían declarado las llamas. La operación incluyó la búsqueda y el rescate del piloto y el copiloto, que habían quedado atrapados dentro de la aeronave.

Damage DOES NOT look very bad, hope everyone made it out alive. Another angle of the Prime Air Amazon cargo B-767 that had a runway excursion today in Miami, landing on R30, inboud from Puerto Rico. Jet was Registered as N1997A - operating 21 Air flight 2I7598,… — Francisco Cunha - ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) September 6, 2026

El vuelo procedía de Puerto Rico

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico con destino a Miami. La FAA confirmó que el vuelo 7598 se salió de la pista y anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

"La FAA va a investigar. Contacten con la aerolínea para obtener más información", señaló el organismo en un mensaje difundido en redes sociales poco antes de la comparecencia de las autoridades locales. Por el momento, no se han precisado las causas que provocaron que el avión abandonara la pista durante el aterrizaje.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

El accidente obligó a paralizar la actividad del Aeropuerto Internacional de Miami y movilizó un amplio dispositivo de emergencia. El siniestro se produjo en las inmediaciones de la Avenida 67 Noroeste. Los Bomberos de Miami-Dade desplazaron 60 vehículos y algo menos de 200 efectivos para combatir el incendio y atender a las víctimas.