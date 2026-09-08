Así es el uniforme propuesto por Trump para la Fuerza Espacial: inspirado en una sátira del fascismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una propuesta de uniforme para la Fuerza Espacial estadounidense inspirada en la película Starship Troopers (Invasión), estrenada en 1997. El mandatario compartió una imagen del diseño en su plataforma Truth Social, aunque no aclaró si se trata de una propuesta formal.

El diseño está formado por una chaqueta gris oscuro con detalles negros y un pantalón del mismo tono. El conjunto se completa con una gorra negra, un cinturón negro con el emblema de la Fuerza Espacial y botas negras.

Trump explicó que el uniforme está basado en "la disciplina y la funcionalidad del uniforme de Starship Troopers" y que ha sido modernizado para los denominados "guardianes" del dominio espacial. La Fuerza Espacial, creada en 2019 durante el primer mandato de Trump, es el sexto y más reciente cuerpo militar estadounidense.

La película que inspiró el diseño

Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven, es una película de ciencia ficción estrenada en 1997. La cinta presenta un régimen militarizado y utiliza elementos satíricos.

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Verhoeven explicó años después que la película parodia una "utopía fascista". Algunos medios destacaron también la estética de sus uniformes, que recuerdan a los utilizados por las SS de la Alemania nazi.

La referencia a la película aparece directamente en la explicación ofrecida por Trump sobre el diseño, aunque el presidente no ha precisado si el uniforme llegará a utilizarse oficialmente.

Una fuerza dedicada al espacio

La Fuerza Espacial tiene entre sus funciones la defensa "contra amenazas espaciales y contraespaciales" dirigidas a proteger a Estados Unidos, según la información de esta rama militar.

También integra funciones que anteriormente estaban repartidas entre distintas organizaciones. Entre sus tareas se encuentra garantizar el despliegue y el mantenimiento de equipos en el espacio, incluidos los satélites.

El emblema de la Fuerza Espacial está formado por un símbolo delta plateado en forma de flecha que contiene una estrella de cuatro puntas. Su diseño guarda un gran parecido con la insignia utilizada por el comando de la franquicia Star Trek.