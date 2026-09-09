Islandia, México y Cuba responden a la enésima provocación de Trump: un mapa con la bandera de EEUU sobre sus países

Donald Trump ha recurrido de nuevo a la red social Truth Social para volver a crear tensiones geopolíticas entre países vecinos. El presidente estadounidense publicó en sus redes un mapa en el que territorios como México, Canadá, Groenlandia, las islas del Caribe e Islandia aparecían cubiertos de forma íntegra por las barras y estrellas de la bandera de Estados Unidos.

La difusión de la imagen se produjo de manera aislada y sin texto explicativo, horas después de que el propio Trump sugiriera rebautizar el estado de Nuevo México como "Nueva América", en sintonía con sus pretensiones sobre el denominado "Golfo de América".

New media post from Donald J. Trump ( TS: Sep 7 2026, 10:43 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​‌​‍​‍‍‍‍‍‌‌‌‌​‌‌​‍‌‌‍‌‍‌‌​‍ pic.twitter.com/bbFdV8LC9R — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 7, 2026

Las respuestas de los gobiernos afectados no se han hecho esperar. En Europa, el Gobierno de Islandia ha convocado de urgencia al embajador estadounidense en Reikiavik para hacerle llegar su más enérgica repulsa. La ministra de Asuntos Exteriores islandesa, Katrín Gunnarsdóttir, recalcó que durante el encuentro se le dejó rotundamente claro al diplomático que la publicación era "del todo inaceptable". El malestar en el país nórdico se suma a anteriores polémicas con el embajador norteamericano y a las recurrentes pretensiones de Trump sobre la vecina Groenlandia, un asunto que mantiene en alerta al norte del continente desde hace meses.

La indignación se ha extendido también a Latinoamérica con mensajes contundentes en defensa de la independencia nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que su Ejecutivo no se subordinará bajo ninguna circunstancia a Washington, recalcando que, "frente a cualquier potencia extranjera que quiera suponer que puede gobernar en México, el pueblo de México sale a la defensa siempre de su soberanía y de su independencia".

#Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno. La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 8, 2026

En una línea similar, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado de plano cualquier afán imperialista recordando que la isla tiene claro que jamás volverá a ser colonia y que el sacrificio histórico por su autodeterminación no será en vano.