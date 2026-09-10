Trump promete 5.000 dólares a cada ciudadano: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio el próximo 3 de noviembre.

En declaraciones a sus seguidores durante la convención nacional del Partido Republicano en Dallas (Texas), el mandatario aseguró que si "los republicanos ganan" entregará un "dividendo" a todos los ciudadanos, sin entrar en detalles de en qué consistirá el programa o cómo se realizará esta transferencia.

EEUU está "haciendo una fortuna", a través de los aranceles, aseguró el mandatario: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener 5.000 dólares", agregó el mandatario.

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en el poder pierde escaños en la Cámara de Representantes.

Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.

A petición de Trump, el líder de facto de los republicanos, el partido celebra este miércoles y jueves una inusual convención nacional, ya que estas usualmente tienen lugar en un año en el que hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca.

En el evento, centrado en la figura de Trump, quien dio un discurso de más de una hora en la noche del miércoles, miembros del gabinete de Gobierno, legisladores, figuras del espectáculo y políticos conservadores alabaron las políticas de la Casa Blanca en asuntos desde la economía hasta el control migratorio.

No es la primera vez que el presidente republicano promete entregar dinero directamente a los estadounidenses.

A inicios de su mandato, el ahora difunto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), liderado por Elon Musk, prometió también un "dividendo" a más de 79 millones de hogares, que no terminó efectuándose.

A su vez, a principios de este año, en el punto álgido de la guerra arancelaria, el mandatario flotó la idea de dar cheques por 2.000 dólares a los ciudadanos de clase media y baja, una promesa que tampoco se ha materializado.

En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que componen el Senado.