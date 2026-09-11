El 11-S y el suicidio de Occidente: 25 años de una herida abierta

Era un día de septiembre, un día como hoy. Así lo recuerdan los testigos, veinticinco años después, en los actos de conmemoración que se están celebrando en los Estados Unidos, y así lo recuerdo yo también. Un día de septiembre soleado, cálido, típico del final de un verano. Alrededor de las tres de la tarde, una llamada nos hizo poner la televisión y lo vimos. Vimos cómo un avión de pasajeros se estrellaba contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, cómo otro avión atravesaba la segunda torre, y cómo aquellos rascacielos resplandecientes, de ciento diez pisos cada uno, se derrumbaron, levantando una densa nube de humo y dejando toneladas de escombros. No era un accidente, se veía a primera vista. Era un ataque que había condenado a una horrenda muerte a miles de personas que estaban en aquel emblema de Occidente, el World Trade Center, sede de tantas empresas internacionales y lugar obligado de visita para cualquier turista en Nueva York. Supimos que un tercer avión se había estrellado contra el Pentágono y que un cuarto avión había caído cuando se dirigía hacia Washington. Tardó algo más en saberse que sus pasajeros, conscientes de la intención de sus secuestradores, se habían rebelado contra ellos para evitar otro ataque.

El recuerdo de aquel día ominoso ha cristalizado con los años y permanece en una gota de ámbar que encierra dos mundos, el que había antes y el que se fue desplegando después de los atentados terroristas más mortíferos de la historia. Porque hubo un antes y un después, y en ese corte, por ese trauma, un trauma como los que sólo provoca la cruel violencia terrorista, se hicieron visibles cosas que hasta ese instante estaban en la sombra, medio ocultas. Se hizo visible que el mundo occidental tenía un enemigo con el que no había contado, no de esa forma, no con aquellas dimensiones. El optimismo que había emanado del fin de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín y del comunismo soviético, perfilado en la idea del triunfo de la democracia liberal, no había previsto que un islamismo que ya estaba allí creciera hasta constituirse, con su recurso al terror más extremo, en una amenaza existencial para todas las democracias y para Occidente mismo. El otro fenómeno larvado que salió a la luz era más insidioso e incluso más inesperado. Se vio que aquel odio a la civilización y al modo de vida occidentales tenía compañeros de viaje, y los tenía en las propias democracias. El ataque de unos terroristas islámicos suicidas a un país occidental fue la llamada que hizo salir a los partidarios del suicidio de Occidente que teníamos —y tenemos— dentro.

Durante aquellos días y los meses que siguieron, el mundo occidental se dividió. Estaban los que querían defenderlo y estaban los que querían destruirlo. Desde el minuto uno, los destructores salieron a vocear su deseo sin disimular demasiado. Por alguna razón, creían tener la corriente a su favor. No sólo eran las declaraciones ambiguas de personajes públicos, en las que se introducía capciosamente el asunto de las causas: "condenamos el terrorismo, pero hay que atender a las causas", fórmula farisaica con la que se quiere decir que hay motivos y justificación para que unos terroristas asesinen a gente. Era, sobre todo, lo que decían personas que uno conocía, y de las que no se espera que puedan pensar y decir que está bien matar a miles de personas, porque son norteamericanas. La culpabilización de las víctimas del atentado fue lo primero que hicieron los destructores. Se descubrió un odio intenso, inhumano, a los Estados Unidos, y también incomprensible.

El final del comunismo había dejado un vacío que la izquierda no había podido llenar. La irrupción del terrorismo islamista se vio, en ese vacío, como una oportunidad.

En ese entorno era normal que una estadounidense afincada en España pidiera disculpas por la reacción de sus compatriotas tras los atentados. ¡En vez de pedirles perdón a los terroristas, habían jurado que irían a por ellos! Cuando EEUU invadió Afganistán, santuario de Al Qaeda, se desató la locura. Antiguos militantes comunistas, personas de izquierdas de toda la vida y progres de salón estaban ahora con los talibanes, alentaban lo que llamaban su guerra de guerrillas, eran sus héroes como lo eran o habían sido el Che Guevara, las FARC, los tupamaros, los sandinistas o Sendero Luminoso. Les decías que ellos mismos, izquierdistas sin partido, progres diletantes, con vidas desordenadas la mayoría, no tenían nada que ver con los talibanes ni podían durar nada bajo unos bárbaros como aquellos, y les daba igual. El odio a los Estados Unidos era el único combustible que les quedaba. Iban a defender hasta la última gota de ese odio.

La obsesión antiamericana venía de atrás, pero ahora lo ocupaba todo, porque no había más que eso. El final del comunismo había dejado un vacío que la izquierda no había podido llenar. La irrupción del terrorismo islamista se vio, en ese vacío, como una oportunidad. La soñada caída del imperio americano se hacía, de pronto, posible, gracias a unos fanáticos islamistas asesinos. Todo lo demás era secundario. Pero al explorar aquel odio corrosivo que sentían contra los Estados Unidos, sin que se supiera bien por qué, quizá mera herencia de su filiación izquierdista, se veía que abarcaba más. Toda una serie de tendencias e inclinaciones que se habían cultivado durante décadas, en zonas marginales, pero de influencia cultural, habían dado su agrio fruto. La civilización occidental, culpable de todos los males del mundo, debía purgar sus pecados y desaparecer. Lo mejor era un suicidio asistido por los de Al Qaeda.

Víctima de los atentados asistida por los servicios de emergencia

Y, finalmente, el miedo. Nada de lo que he contado se explica sin el miedo. El terrorismo funciona por el miedo. Y el miedo se instaló enseguida como el protagonista oculto. No en los Estados Unidos, donde estaban dispuestos a combatir contra el terror y a pagar el precio de hacerlo, por lo menos al principio. Pero sí en muchos otros lugares y sí en España. El país que tenía experiencia frente a un terrorismo como el de la banda criminal ETA, iba a temblar frente al terrorismo islamista del 11-S, como se vio en los largos meses del "no a la guerra". De fondo, la idea de que no había que molestar a los islamistas, de no provocar a los musulmanes.

El antiamericanismo y el miedo se mezclaron. ¿No había sido un atentado contra los americanos? Pues que se las arreglaran ellos y que no la liaran más. El titular del diario El País sobre los atentados: "El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush", fue la expresión de una actitud temerosa frente a los terroristas y distante con las víctimas. Proyectaba que era más temible la reacción que podía tener George W. Bush que el terrorismo islamista que acababa de irrumpir brutal y mortíferamente en el mundo. Como siempre frente al terror, igual que frente a un Estado canalla capaz de hacer cualquier cosa, la tentación del apaciguamiento aparece como una salida segura y prudente. Una salida que no es más que una huida de la realidad temporal. Un autoengaño. No hay más que dos opciones, o combatir el terrorismo o someterse. Los ataques del 11-S cambiaron el mundo, pero el dilema al que dieron lugar, hace hoy un cuarto de siglo, es de siempre.