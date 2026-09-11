El día del fin del fin de la historia

Es creencia general que el terrorismo causa un gran daño, pero no cambia en esencia las cosas. A menudo es efectivamente así, solo muerte y destrucción. Pero hay atentados que reverberan durante años. Pasó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 y ocurrió de nuevo en el de las Torres Gemelas de hace ahora veinticinco años. La muerte de aquellas casi tres mil personas puso en marcha una cadena de consecuencias que aún hoy padecemos. Creímos que aquel día quedó desautorizada la tesis del fin de la historia de Fukuyama y validada la del choque de civilizaciones de Huntington. Pero fue mucho más. Para empezar, a raíz del atentado, Estados Unidos declaró la "guerra al terrorismo", que es como si, tras la invasión de Polonia, Chamberlain le hubiera declarado la guerra al blitzkrieg. Las guerras se libran contra los enemigos, no contra sus tácticas. Nada bueno podía derivarse de un error conceptual así.

Un bombero durante la jornada de los atentados del 11S

Se activó por primera vez el mecanismo previsto en el artículo 5 del Tratado de Washington y todos los miembros de la OTAN acudimos a la llamada del aliado agredido. Se declaró la guerra en Afganistán por haber dado cobijo a Al Qaeda, la organización responsable de los atentados. Como esa motivación pareció poco altruista, para hacer más presentable la intervención armada, se impuso además el propósito de democratizar el país. La idea partía de la premisa neocon de que las democracias son pacíficas y que un Afganistán democrático jamás permitiría que se planeara un atentado desde su territorio. La organización resultó barrida y, tras muchos años, su líder, Osama bin Laden, muerto. A pesar de estos logros, como el país rechazó convertirse en una democracia dependiente de Estados Unidos igual que unos años antes se negó a ser un régimen comunista subordinado a la URSS, lo que pudo haber sido una victoria limitada se convirtió con el paso de los años en una derrota estrepitosa.

No conformes con lanzarse a una guerra justificada, pero de objetivos difusos, la Casa Blanca declaró otra. Esta no tenía autorización internacional clara; no había en ella nada que castigar, como no fuera la invasión de Kuwait de 1991; y supuso la invasión de un país desde el que no había partido ninguna amenaza directa contra Estados Unidos con la misma pretensión de democratizarlo a la fuerza. Nadie concibió que Sadam Husein pudiera estar fingiendo poseer armas de destrucción masiva para disuadir a Irán. Lo que logró a cambio fue incitar a Estados Unidos a emprender una especie de intervención militar por motivos morales del tipo de las de los años noventa. Luego resultó que no había armas de destrucción masiva, no hubo forma de que Irak se democratizara y la intervención tan solo sirvió para convertir al país en un satélite de Irán.

La credibilidad y legitimidad de los Estados Unidos para intervenir militarmente en el mundo se vinieron completamente abajo

Con tener todo lo anterior efectos muy negativos, lo peor fue el modo en que la administración estadounidense se aseguró de que no habría más atentados, al menos de la magnitud del 11-S. Se encarceló sin juicio y se torturó en cárceles secretas a todo aquel sospechoso de ser terrorista que los servicios secretos fueron capaces de detener. Dado que no es posible saber cuántos atentados se evitaron ni qué alcance habrían tenido y ante la imposibilidad de medir la eficacia de tanta violación de los derechos humanos, la única valoración moral posible es la reprobación absoluta. Esa fue la respuesta de la opinión pública, que tal vez estaba dispuesta a arrostrar el riesgo de nuevos atentados con tal de que no se cometieran aquellas atrocidades en su nombre. Sea como fuere, la credibilidad y legitimidad de los Estados Unidos para intervenir militarmente en el mundo se vinieron completamente abajo. Eso ata a Washington de pies y manos cuando, por ejemplo, hay que evitar que Irán tenga la bomba atómica o Ucrania sea invadida por Rusia. Siempre parece que hay intereses espurios detrás. Los aliados recelan y en general prefieren el papel de Francia y Alemania en la guerra de Irak al que desempeñaron España y Reino Unido. No es Trump el único responsable de la quiebra de la confianza atlántica, aunque sea el más visible.

Como corolario, el atentado despertó al aislacionismo norteamericano. No fue un republicano el que lo sacó de su letargo, sino Obama, un demócrata internacionalista liberal que decidió retirarse de Oriente Medio por considerar que fue el exceso de intervencionismo en la región lo que había alimentado al fundamentalismo islámico. Hoy es imposible saber cuáles son los objetivos norteamericanos en la zona. Naturalmente, los palos de ciego de Trump tienen mucha responsabilidad en el caos, pero no es menor el desapego de Obama, que firmó un tratado con Teherán que solo daba un respiro a su mandato y legaba el problema mayúsculo de un Irán nuclear a sus sucesores.

Zona 0 de los atentados del 11S

En España, el 11-S abrió una oportunidad que a la postre desembocó en un desastre político. Aznar aprovechó la situación para convertir a España en el aliado más fiable de Estados Unidos después de Reino Unido. La jugada tenía lógica por ser el nuestro un país periférico de la OTAN. Aquella amistad fue crucial en la derrota de ETA gracias a la inteligencia suministrada por Washington. A cambio, Bush tan solo exigió apoyo moral a su guerra de Irak, una intervención no del todo amparada por la ONU y un trágico error estratégico, pero un precio más que razonable si se considera lo que Estados Unidos nos dio a cambio.

La sociedad española se negó a dar aquel paso hasta la primera línea de las potencias occidentales, a pesar de las obvias oportunidades que brindaba. El rechazo se debió sobre todo al deseo de no compartir la responsabilidad moral por la guerra de Irak, pero también lo motivó el antiamericanismo irracional de derechas y de izquierdas que en España impera. Tras el 11-M y la consiguiente llegada de Zapatero a la presidencia, nadie protestó cuando este deshizo aquella alianza con Estados Unidos. Rajoy no movió un dedo por recuperarla. Y Sánchez ha creído que ganaría algún voto alejándose aún más de ella. Es cierto que Aznar no consensuó su revolución diplomática. Pero tampoco Zapatero lo hizo con su Alianza de Civilizaciones y Rajoy la dejó como estaba. Ni Sánchez negoció su giro de ciento ochenta grados en el Sáhara Occidental y no es probable que Feijóo le dé la vuelta. Hoy, debido a la concatenación de hechos posteriores al 11-S, nos vemos aislados diplomáticamente como no lo hemos estado desde que en la plaza de Oriente se gritaba aquello de "si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos". Los atentados no suelen alterar el rumbo de la historia, pero algunos lo hacen, aunque nunca en el sentido que les hubiera gustado a los terroristas.