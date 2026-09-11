11-S: del mundo del ayer al mundo de hoy

Creo que fue Rafael Bardají el primero en denominar los años noventa como unas "vacaciones estratégicas": los Estados Unidos, autodestruida la otra superpotencia, quedaban como garantes de la estabilidad internacional sin una gran guerra, Europa se reunía sin pegar un tiro y las grandes cuestiones internacionales eran las transiciones a la democracia en decenas de países de Europa, Asia o Iberoamérica y el ritmo deseable para la globalización económica y la expansión del libre mercado. Se era tan optimista en ambas cosas que los occidentales creyeron incluso que a través del comercio podrían atraer a China al club de las democracias. Grave e ingenuo error que hoy están pagando.

Por lo demás, ese mundo era el de la Europa de Maastricht, del aparente fin del comunismo en Nicaragua, de las intervenciones humanitarias, de los cascos azules y de los peacemakers, concepto que ocupaba a instituciones y expertos por todo el mundo. Las guerras de Yugoslavia, del África negra o de Oriente Medio eran operaciones limitadas en las que los occidentales se involucraban como y cuando querían. En fin: el optimismo occidental cabalgaba a lomos de la democratización, la globalización, la tecnologización del mundo.

Entonces norteamericanos y europeos se toparon de golpe con la realidad de ese mismo mundo. El 9/11 fue perpetrado por un grupo de saudíes y egipcios, aliados que vivían, estudiaban y trabajaban en los Estados Unidos, la sociedad más abierta y democrática del mundo. Fue ejecutado secuestrando los mismos aviones que recorrían el mundo acercando países y culturas: ya entonces United y American Airlines unían más de 50 destinos de todo el mundo. Lo hicieron, en fin, derribando el World Trade Center, centro de encuentro mundial en el que fueron asesinadas personas de 90 nacionalidades. La misma sociedad abierta, la misma tecnología, la misma globalización se conjuraban aquel día para poner de rodillas, al menos durante un día, a todo Occidente.

Los escalofríos entonces no los provocaron la magnitud del crimen o la destrucción física, sino la conciencia de que todo un mundo llegaba a su fin. Cierto, los países occidentales parecieron conjurarse al principio para defender los valores occidentales. La guerra contra el terrorismo anunciada por Bush ante el Congreso una semana después logró unanimidad casi mundial. La OTAN activó su artículo 5, y la coalición mostró su fuerza en Afganistán. Hasta la aún humillada Rusia parecía sumarse al consenso, en un último acto de hipocresía.

Paradójico: 2001 marcó el punto álgido del liderazgo norteamericano, dentro del punto álgido del liderazgo occidental. La miserable y famosa portada de El País del 12-S ("El mundo en vilo ante las represalias de Bush") tenía algo de cierto: nadie podía todavía oponerse a una acción combinada de norteamericanos, británicos o franceses actuando juntos. Pero a partir de ese día, la cosa cambió. Lo hizo porque los actores habían cambiado: primero, los países europeos estaban acelerando en su crisis —moral, económica, institucional— disimulada bajo el europeísmo fanático de la UE; segundo, los Estados Unidos estaban cansándose de las viejas potencias europeas, displicentemente con Obama, senilmente con Biden o groseramente con Trump; tercero, Rusia preparaba su regreso imperial y la tecnocracia totalitaria china su irrupción como potencia mundial; y cuarto, se hicieron público en 2002 las instalaciones del programa nuclear iraní, elemento clave para su papel en la región. De esas tendencias, escondidas el 11 de septiembre, surge el mundo de hoy.

El cambio en el orden internacional desde el 11-S puede seguirse, casi con total exactitud, saltando de conflicto en conflicto: en 2001, Afganistán; en 2002 Francia trata de apuntalar su influencia africana, desde Costa de Marfil hasta el Chad, que concluirá con el fracaso de la grande puissance; en 2003 una doble fractura, entre Estados Unidos y Europa y entre los países europeos entre sí, a propósito de Irak y la expansión de la democracia; en 2008 Rusia recobra la confianza e invade Georgia, lo que será sólo un primer paso; en 2011 son los europeos los que arrastran a los norteamericanos a la guerra desastrosa de Libia, mientras Obama se retira apresuradamente de Irak; en 2014 China asimila definitivamente Hong Kong, ante las impotentes protestas del antaño orgulloso imperio británico, y ese mismo año Rusia invade Crimea; en 2016 Trump pacta con los talibanes, y en ese mismo año Irán se estira con enorme agresividad en Siria, Irak y Líbano, agresividad que nos llevará al 7 de octubre de 2023; en 2021, en fin, se produce la caótica retirada de los norteamericanos de Afganistán, primera gran operación de la OTAN y primera saldada en fracaso.

El diagnóstico de este cuarto de siglo es ya lugar común: hay una falta de impulso occidental que, pese a todo, no era tan grave en 2001. Pero esto se traduce de dos maneras distintas a ambos lados del Atlántico: ferocidad en Washington y desorientación en Bruselas. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 ya no habla, como la de 2000, de "promover la paz, la estabilidad y la prosperidad" en el mundo; tampoco se centra en la lucha contra el terrorismo y la proliferación nuclear. Une la defensa nacional y la fortaleza moral, los valores americanos y la reforma de las fuerzas armadas, la Constitución y la hegemonía. Todo va unido, y por eso para continuar siendo un país hegemónico la Administración Trump busca a tientas y con rudeza una segunda revolución americana, que revitalice al país, dentro y fuera a la vez.

George W. Bush visitando la zona 0 de los atentados en septiembre de 2001

No está claro que pueda conseguirse, pero sí lo está que esto es lo que los europeos no terminan de entender. Por tres razones fundamentales: primero, porque hemos desligado la seguridad de los valores y los principios, y más allá de lugares comunes somos incapaces de definir en qué creemos; segundo, porque esta indefinición se deriva del profundo desorden moral y religioso que afecta a los gobiernos y opinión pública europeos; y tercero, porque la política migratoria, caótica y descontrolada, impide realmente conseguir ambas cosas, debilitando al Estado jurídica, moral y estratégicamente.

Y lo que es peor: a diferencia de lo que ocurría en 2001, donde el apoyo natural era transatlántico, se abre paso en Estados Unidos la idea de que la debilidad europea en el ámbito moral, migratorio, económico y defensivo constituye para los mismos Estados Unidos el riesgo de ser arrastrados por unos aliados poco fiables y estratégicamente inmaduros.

25 años separan el mundo del ayer del mundo de hoy. En el ámbito internacional todo son incógnitas, pero una cosa está clara: ni los Estados Unidos acudirían hoy en busca de apoyo y consuelo de sus aliados europeos, ni estos están en disposición o ánimo de cerrar filas en torno a aquel país. Y lo que es peor para nosotros, tampoco ocurriría hoy al revés.