¿Cuánto vale una vida? 'Worth' y el cine del 11-S

El 11 de septiembre de 2001 se quebró el skyline de Nueva York. También se destrozaron muchas vidas, dejando un vacío legal, emocional y simbólico que el cine ha abordado no solo con la reconstrucción de los momentos inmediatos anteriores y posteriores al atentado, sino también con el sufrimiento en el medio y largo plazo. Worth (2020, en español, ¿Cuánto vale una vida?) investiga un tema burocrático pero fundamental respecto a los supervivientes: ¿cómo se mide el daño, quién decide cuánto vale una vida y de qué modo un país sigue cobijando a los que no están y sus herederos? Las siluetas que ya no están en ese territorio cinematográfico ocupan un lugar central. Worth no es una película de catástrofes espectaculares, pero sí de catástrofes íntimas, un drama sobre el cálculo imposible del dolor pero al que, de todos modos, hay que ponerle un precio.

Michael Keaton interpreta a Kenneth Feinberg, un experto en seguros como abogado designado para administrar el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11-S. Su trabajo consiste en analizar, pesar y aplicar la ciencia actuarial para evaluar y gestionar los valores dinerarios de vidas enteras —sueldos, edades, hijos, deudas, promesas— de modo que se transformen en cifras que el Estado pueda pagar para evitar una avalancha de demandas. La película muestra el caos burocrático y ético de esas reuniones con familias que quieren dinero, sin duda, pero, sobre todo, reconocimiento, de viudas que rechazan que su esposo "valga menos" porque ganaba menos, a trabajadores inmigrantes cuyos nombres apenas aparecen en las listas. Todo ello con el fondo de pantalla de la presión política (abrazos ante las cámaras, puñaladas tras ellas) para cerrar el capítulo de reparaciones cuanto antes. Armado con tabla burocrática de indemnizaciones, Feinberg, al principio distante y analítico como buen tecnócrata, se ve obligado a escuchar los resquicios vitales y los intersticios existenciales de todas las familias rotas que contemplan cómo se les abren las cicatrices. Esa escucha —larga, irregular, a menudo insufrible— es el verdadero núcleo dramático ya que el 11-S no terminó el 12-S sino que siguió, siguió y siguió como una maratón administrativa y una herida humana a la vez.

Las reconstrucciones directas — Vuelo 93 , World Trade Center, el mosaico 11'09''01— tuvieron el inmenso valor, cinematográfico y político, de fijar en el imaginario colectivo el heroísmo de los pasajeros que trataron de luchar contra los islamistas y los rescatadores que murieron cumpliendo con su deber o quedaron atrapados bajo los escombros. Pero donde aquellas se concentran en la acción y el sacrificio inmediato, Worth pone la diana en el papeleo, las fórmulas y las lágrimas que quedan en las sombras. Los documentales políticos y las películas de espías (Fahrenheit 9/11, La noche más oscura, Reporte clasificado) amplían el círculo hacia las guerras, la tortura y la rendición de cuentas; también ellos tratan, por tanto, con las consecuencias, no con el acto terrorista mismo. Aunque las consecuencias siguen siendo parte del atentado, como un tsunami respecto al terremoto que lo provocó.

Alrededor de Worth también orbitan otras películas que investigan las facetas humanitarias del ataque terrorista. Tan fuerte, tan cerca sigue a un niñoo que recorre Nueva York con una llave que cree que le devolverá a su padre, convirtiendo el duelo en un laberinto urbano como una nueva Ladrón de bicicletas (en lo sentimental, desgraciadamente no en lo cinematográfico) recordándonos que siempre son los más débiles los que más sufren el castigo de los que se creen enviados por algún dios. En otra dimensión, En algún lugar de la memoria retrata a un hombre que, años después, sigue congelado existencialmente en el día en que perdió a su familia. El fundamentalista reticente pone el foco en la sospecha y discriminación que recayeron sobre musulmanes y pakistaníes en el Wall Street posterior al atentado, entre el insomnio, la culpa, el estigma y la imposibilidad de "seguir adelante" cuando el Estado y los medios necesitan exponer un chivo expiatorio.

Queda otro homenaje. Las Torres Gemelas como presencia aunque fantasmal. ¿Qué es el cine sino una convocatoria de sombras luminosas, de espectros? Antes de 2001 las Torres Gemelas formaban parte del símbolo icónico de Nueva York. En King Kong (1976) el gorila enamorado escala el World Trade Center en lugar del Empire State de la película original. La toma de testigo entre rascacielos tenía sentido porque si el Gran Simio era un mito de la Naturaleza, el World Trade Center era un mito de la Tecnología. En Los tres días del Cóndor había oficinas de la CIA en una de las torres. En Entre pillos anda el juego y Armas de mujer usaron las Torres como sede paradigmática de ambición financiera. Superman las sobrevuela. Solo en casa 2 las convierte en mirador turístico. Cuando Harry encontró a Sally se refiere a ellas como firma arquitectónica de la ciudad. Y es que las Torres se convirtieron en un símbolo vertical de una civilización que se erige sobre la tecnología, pero que para sus enemigos encarnaba la misma soberbia de otra torre famosa que también fue derribada.

Después del 11-S, esa silueta siguió ejerciendo su atractivo, magnetizando sobre su poder. The Walk reconstruye la caminata de Philippe Petit entre las torres en 1974 restituyéndolas como escenario de la audacia humana. Spielberg en A.I. Inteligencia Artificial inundó el planeta tras una catástrofe climática, pero mantuvo las Torres sobre el apocalipsis. Scorsese cerró Gangs of New York con un plano digital de las torres sobre la ciudad histórica tendiendo un puente entre siglos. De nuevo Spielberg, en Munich, las inserta al final como recordatorio de que la violencia en todas direcciones es el subsuelo sobre el que se asienta la lucha eterna entre civilización y barbarie. En cualquier caso, recrearlas no es simple y superficial nostalgia, sino un acto de duelo visual cinematográfico que nos enseña que la gran paradoja cinematográfica es que la vaporosa imagen finalmente tiene más consistencia y durabilidad que los cuerpos que le prestaron su, en principio, efímera existencia.

Está claro que el cine no puede tasar la vida como Feinberg se vio obligado a hacer. Puede, en cambio, sostener dos gestos a la vez, mirando de frente el desorden de las indemnizaciones, las listas incompletas y el silencio de quienes no cabían en la fórmula, al mismo tiempo que ayuda a no borrar las torres del paisaje, aunque solo existan en un plano generado por ordenador. En el duelo sobre lo que debe o no debe ser mostrado que mantuvieron Claude Lanzmann y Jean-Luc Godard a propósito de usar o no usar imágenes sobre el Holocausto tenía razón el suizo porque es importante lo que hace Worth, recordándonos que el 11-S no terminó cuando se apagaron las cámaras de los informativos. Las películas que las muestran en pie —antes y después— nos revelan que el homenaje también consiste en devolverles su lugar en la imaginación colectiva. Entre el Excel de las compensaciones y el skyline reconstruido queda lo que no tiene precio porque tiene valor humano: la persistencia de los nombres, de las ventanas vacías y de una ciudad que se niega a rendirse. La Torre de Babel se ha transformado en una columna de luz. Como la del proyector cinematográfico.