Trump plantea ahora quedarse en Irán y hacerse con su petróleo, "como en Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de mantener a las fuerzas estadounidenses en Irán tras un hipotético final de la guerra y hacerse con el petróleo del país, en lugar de retirarlas. Trump realizó estas declaraciones ante los medios durante su visita al Irish Open de golf, celebrado en Doonbeg, en la costa occidental de Irlanda.

Preguntado por el futuro de las tropas estadounidenses desplegadas alrededor de Irán, afirmó: "Al final nos iremos. A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela".

El presidente estadounidense también ha situado en los últimos días el posible final de la guerra en torno a las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, conocidas como las midterms, previstas para el próximo 3 de noviembre.

Una reunión regional aplazada

Las declaraciones de Trump se produjeron después de ser preguntado por una reunión que estaba prevista inicialmente para este lunes entre Irán, Irak y los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.

Trump respondió que no le importaba el encuentro y que era "cosa suya". También mostró su disposición a que se celebrase si los países implicados eran "felices", incluyendo a Israel. La reunión estaba prevista en Salalah, en el sur de Omán, pero finalmente fue aplazada.

Omán e Irán deciden posponerla

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, confirmó el aplazamiento en redes sociales. "En aras del consenso, se ha pospuesto la reunión regional prevista para mañana —lunes— en Salalah", señaló.

In the interests of consensus the regional meeting set for tomorrow in Salalah has been postponed. We remain committed to fostering dialogue that supports stability and lasting cooperation in our region 🇴🇲 🇮🇷 🇮🇶 🇰🇼 🇴🇲 🇶🇦 🇸🇦 🇦🇪 — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) September 13, 2026

El jefe de la diplomacia omaní añadió que Mascate mantiene su compromiso con el diálogo para respaldar la estabilidad y la cooperación duradera en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores de Qatar también confirmó el aplazamiento. Según explicó, la decisión busca "garantizar las condiciones adecuadas para un diálogo constructivo" que permita alcanzar acuerdos sostenibles y contribuya a la seguridad y estabilidad de la región.

Por su parte, el director de Asuntos del Golfo Pérsico del Ministerio de Exteriores iraní, Mohamad Alí Bek, afirmó a la agencia IRNA que la suspensión se produjo a petición de algunos países de la región y por decisión conjunta de Omán e Irán.