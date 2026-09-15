Un oligarca ruso cercano a Putin pagó la fiesta de boda del hijo mayor de Donald Trump

Un empresario ruso vinculado al Kremlin, Umar Kremlev, pagó cientos de miles de dólares para costear parte de las celebraciones de la boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson en las Bahamas. Los propios recién casados han confirmado que Kremlev ejerció como anfitrión de parte de los festejos, aunque sostienen que se trató de un regalo de boda de un amigo.

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, y Anderson celebraron el pasado mes de mayo durante tres días un encuentro con familiares y amigos en dos islas privadas de las Bahamas. Según ha publicado ProPublica, Kremlev asumió el alquiler de una de las islas y el coste de un espectáculo de fuegos artificiales, además de otros gastos. Kremlev habría pagado el alquiler de una de las islas privadas utilizadas durante las celebraciones. El precio de la instalación ascendía a 100.000 dólares por noche (86.628,00 euros).

En esa isla se alojaron invitados y se celebró una de las recepciones. La lista de asistentes rondó las 50 personas e incluyó a Eric Trump, hermano de Donald Trump Jr., y Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y enviado especial del presidente estadounidense para las negociaciones de paz.

El propio Kremlev estuvo presente durante las celebraciones. Los pagos se realizaron a través de una entidad con sede en Dubái vinculada a la Asociación Internacional de Boxeo, organización que preside el empresario y que utiliza dicha entidad para sus operaciones financieras. Kremlev es un empresario ruso que preside la Asociación Internacional de Boxeo, una organización que ha recibido financiación de la compañía estatal rusa Gazprom.

Bettina Anderson confirmó en un mensaje publicado en redes sociales que Kremlev pagó parte de los gastos. La esposa de Donald Trump Jr. explicó que ambos se casaron en privado, rodeados únicamente por familiares, y que las celebraciones del fin de semana posterior habían sido organizadas meses antes como un encuentro con amigos. Según su versión, los planes cambiaron cuando decidieron adelantar la boda y llegar como recién casados a las celebraciones que ya estaban previstas. "Nuestro querido amigo Umar fue el anfitrión de dos noches increíbles de celebraciones para nosotros después de nuestra boda", escribió Anderson. La esposa de Trump Jr. describió el desembolso como "un regalo de boda extraordinariamente generoso de un amigo" y aseguró que ambos estaban agradecidos por él.

Donald Trump no acudió ni a la ceremonia ni a las celebraciones. Según la información de ProPublica, su presencia habría complicado el dispositivo de seguridad y los novios querían mantener una ceremonia íntima.

La relación con el Kremlin

La investigación sitúa el pago en el contexto de la relación de Kremlev con las autoridades rusas. El empresario acompañó a Vladímir Putin durante una visita oficial a China celebrada en los días previos a las celebraciones, según medios estatales chinos. Un mes antes, Putin le había concedido la Orden de la Amistad, una distinción rusa. Kremlev también figura entre las personas sancionadas por Ucrania, que vincula esas sanciones con su proximidad al Kremlin y a los servicios de seguridad rusos.

Frank Montoya Jr., antiguo alto cargo del FBI, cuestionó la operación. "Si yo pago tu boda, en algún momento tú me vas a deber algo", ha señalado al referirse a la relación entre empresarios rusos próximos al poder y el Gobierno de Rusia. Montoya ha comentado que una situación de estas características "debería ser impensable para el hijo del presidente". La confirmación de los recién casados se limita al papel de Kremlev como anfitrión y al carácter de regalo que atribuyen al pago.