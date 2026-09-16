Tres muertos tras estrellarse un helicóptero de noticias de la NBC en Los Ángeles

Tres personas han muerto y otras han sido trasladadas a un hospital después de que un helicóptero de noticias se estrellara este martes por la tarde en Chatsworth, en el valle de San Fernando de Los Ángeles. El aparato estaba cubriendo el accidente entre un autobús del transporte público y un vehículo cuando se precipitó contra un aparcamiento y quedó envuelto en llamas.

El helicóptero prestaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 y estaba operado por Angel City Air, una empresa de producción aérea. Las dos cadenas confirmaron posteriormente el accidente y expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

La aeronave era una de las varias que se encontraban en la zona para cubrir otro siniestro ocurrido horas antes. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, un autobús del transporte público y un vehículo particular habían chocado en Nordhoff Street a las 17:03 horas.

En ese accidente murieron dos personas y otras resultaron heridas. Los bomberos trabajaron para liberar a las personas atrapadas y atender a los pasajeros del autobús.

El helicóptero se estrelló poco antes de las 19:00 horas en un aparcamiento situado en las inmediaciones de unas instalaciones de almacenamiento, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y las imágenes difundidas por NBC Los Ángeles.

LAFD Alert-MEDIA ADVISORY - PRESS CONFERENCE Chatsworth AIRCRAFT CRASH/ CRASH IMMINENT 9151 N Mason Av MAP: https://t.co/vJHlIR1PZK FS104; DETAILS: https://t.co/KwVqybI9cD — LAFD 🔥 (@LAFD) September 16, 2026

El capitán de bomberos Branden Silverman explicó que acudieron rápidamente al punto del siniestro y encontraron el helicóptero envuelto en llamas. El fuego también alcanzó varios vehículos estacionados en las proximidades.

Tres personas murieron en el lugar, según Silverman, una de ellas era un peatón. Otras dos personas fueron trasladadas a un hospital, aunque no se ha informado de su estado. Una persona que se encontraba en un vehículo cercano contó a NBC Los Ángeles que vio cómo el helicóptero descendía de forma inusual antes de producirse el impacto.

BREAKING: A news helicopter crashed and caught fire at the intersection of Prairie St. and Lurline Ave. in Los Angeles, igniting multiple vehicles. The helicopter was among several news helicopters covering a prior fatal bus crash in the area. Firefighters are responding to the… — Global Report (@GlobalRpt_) September 16, 2026

La cadena había perdido el contacto

NBC4 había informado previamente durante su emisión de que había perdido el contacto con las personas que se encontraban a bordo del helicóptero: "Sabíamos que era un helicóptero de noticias, sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí y acabamos de recibir la confirmación de que, de hecho, el News Chopper 4 cayó poco antes de las siete de esta noche en Chatsworth", explicó la presentadora Colleen Williams durante la emisión.

Posteriormente, NBC Los Ángeles y Telemundo 52 difundieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que el helicóptero que proporcionaba cobertura aérea a ambas cadenas había sufrido un accidente mortal: "Estamos profundamente entristecidos al compartir que un helicóptero que proporcionaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 sufrió un accidente mortal en Los Ángeles el martes por la tarde", señalaron.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación participarán en la investigación del accidente, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acudió al lugar y calificó la jornada de "noche desgarradora" para la ciudad. Además, expresó sus condolencias por las víctimas de los dos accidentes ocurridos en Chatsworth. El gobernador de California, Gavin Newsom, también trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció la actuación de los servicios de emergencia.