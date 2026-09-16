Trump elogia la labor antidroga de Sheinbaum pero pide a México más firmeza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un informe anual en el que evalúa el estado de la lucha contra el tráfico de estupefacientes a nivel global. En su declaración, el mandatario norteamericano ha destacado de forma positiva las políticas implementadas por la Administración de Claudia Sheinbaum, aunque ha dejado claro que la colaboración debe estrecharse y mejorar en aspectos críticos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Trump ha puesto en valor el esfuerzo del país hispanoamericano, reconociendo explícitamente el aumento en las incautaciones de cargamentos ilícitos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. El texto subraya además el impacto positivo del despliegue de fuerzas del orden y efectivos militares en la extensa frontera que comparten ambas naciones. Según el presidente republicano, esta mayor cooperación ha sido fundamental para lograr "eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo", citando como ejemplo el caso del líder criminal, alias el Mencho.

Relacionado Trump saca a Venezuela de los países incumplidores en drogas tras la caída de Nicolás Maduro

Sin embargo, el tono diplomático ha dado paso a una serie de firmes exigencias, propias de la línea política de la actual Administración estadounidense. El jefe del Ejecutivo ha advertido de que las organizaciones criminales siguen dominando vastas zonas del territorio, lo que supone una amenaza directa para la población. Por ello, Trump ha instado a adoptar un cambio de estrategia que incluya una mayor participación del sector privado en el control de la cadena de suministro, así como un incremento sustancial de las inspecciones en los principales puntos de aduana y entrada de mercancías.

Otro de los ejes centrales del mensaje enviado al Gobierno mexicano es la necesidad de atajar la profunda corrupción institucional que facilita las operaciones del crimen organizado. Trump ha instado a "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos" que, con su inacción o complicidad, han amparado a los narcoterroristas y traicionado la soberanía de la nación. Asimismo, ha advertido de que las actuales inversiones presupuestarias resultan insuficientes para sostener a largo plazo el combate contra el entramado financiero de las redes criminales.

El informe presidencial no se ha limitado a analizar la situación en el continente americano. Fiel a su postura de firmeza en el plano internacional, el magnate ha señalado directamente a China como el actor principal en la cadena de producción mundial de narcóticos letales. El documento acusa al gigante asiático de seguir siendo el mayor fabricante de los precursores químicos indispensables para sintetizar drogas sintéticas. Finalmente, el listado anual sobre los mayores productores y zonas de tránsito se mantiene sin alteraciones, señalando a un total de veintitrés países, la inmensa mayoría de ellos ubicados en Iberoamérica y el Caribe.