Trump saca a Venezuela de los países incumplidores en drogas tras la caída de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos ha decidido retirar a la nación caribeña de la lista de países que, a juicio de la Administración norteamericana, no están cumpliendo con sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Esta medida supone un paso significativo en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el Ejecutivo de la heredera del chavismo, Delcy Rodríguez.

La resolución se detalla en la Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, un documento hecho público este miércoles por el Departamento de Estado. En esta particular lista negra se incluye a aquellos Estados que, durante los últimos doce meses, han eludido sus obligaciones derivadas de los acuerdos globales e ignorado las medidas exigidas por la legislación estadounidense.

A pesar de la salida de Caracas de este grupo de incumplidores, el Gobierno norteamericano mantiene señalados a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. No obstante, el propio presidente estadounidense aclara en el texto oficial que la prestación de asistencia a las naciones mencionadas resulta actualmente vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

El mandatario ha celebrado el nuevo rumbo del continente sudamericano, asegurando que los drásticos cambios políticos vividos durante el último año han generado oportunidades históricas para la cooperación regional. El factor clave de este giro ha sido la caída del régimen chavista, un acontecimiento que ha transformado la dinámica de seguridad en todo el hemisferio.

"En Venezuela, gracias a que mi Administración logró la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el Gobierno interino del país para combatir a los cárteles", reza el documento firmado por el dirigente republicano. Entre esos éxitos destaca la eliminación de Niño Guerrero, el conocido líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El inquilino de la Casa Blanca ha valorado positivamente la gestión de la líder interina y ha fijado sus expectativas para el futuro a corto plazo. "Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas", ha afirmado, añadiendo que espera ver progresos continuos en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas.

Pese a este reconocimiento diplomático y de seguridad, la nación sudamericana no desaparece de la clasificación general de principales países de tránsito o producción de estupefacientes. Este catálogo más amplio se mantiene sin alteraciones respecto a ediciones anteriores e incluye a más de una veintena de países, entre los que se encuentran México, Honduras, Ecuador, Perú, Costa Rica y Panamá.