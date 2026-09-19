El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo trilateral alcanzado con el Reino de Dinamarca y el Gobierno autónomo de Groenlandia que otorga a la potencia norteamericana el control militar y estratégico permanente sobre la isla ártica. El pacto, cuya firma formal está prevista para la próxima semana en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, blindará el territorio ártico ante cualquier presencia o inversión no autorizada de China y Rusia.

"Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", celebró el mandatario estadounidense a través de sus redes sociales.

Según detalló el propio Trump, el pacto tiene una "vigencia indefinida", "¡No tiene fin!", enfatizó, y no supondrá "ningún coste" para la Administración estadounidense. La Casa Blanca busca así dar por cerrada la tensión geopolítica que se prolongaba desde principios de año en la región del Ártico.

Entre las claves estratégicas fijadas por Washington destacan el veto total a potencias rivales, por el cual ningún país ajeno a la OTAN podrá establecer bases militares, desplegar tropas ni realizar inversiones sensibles (en infraestructuras, minería o telecomunicaciones) sin la aprobación previa y por escrito de EEUU; la presencia militar, ya que el acuerdo otorga derechos de sobrevuelo y la capacidad de ampliar el número de instalaciones militares si fuera necesario —actualmente, EEUU opera en la base espacial de Pituffik—; y una validez permanente, ya que, como Washington subraya, las condiciones pactadas mantendrán su vigencia incluso en el supuesto de que Groenlandia avance hacia una eventual independencia respecto de Dinamarca.

Dinamarca y Groenlandia matizan

A pesar del tono de victoria triunfalista empleado por Trump, las autoridades europeas han optado por enmarcar el acuerdo dentro del respeto a la legalidad y las alianzas atlánticas existentes.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, confirmó la inminente firma, pero remarcó que el entendimiento afianza la "seguridad compartida" en el Atlántico Norte y beneficiará a la OTAN. Frederiksen ha recalcado expresamente que el acuerdo "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca, así como el "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

Por su parte, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, valoró que el consenso "beneficia a todas las partes" al integrar las necesidades del territorio en la cooperación internacional de la alianza occidental.

Claves del acuerdo sobre Groenlandia

Estatus del acuerdo : Firma formal en la Asamblea General de la ONU (Nueva York); requiere ratificación parlamentaria en Copenhague y Nuuk.

: Firma formal en la Asamblea General de la ONU (Nueva York); requiere ratificación parlamentaria en Copenhague y Nuuk. Duración : Indefinida y con validez garantizada en caso de independencia groenlandesa.

: Indefinida y con validez garantizada en caso de independencia groenlandesa. Cláusula defensiva : Veto expreso a bases militares e inversiones estratégicas de países ajenos a la OTAN (foco en China y Rusia).

: Veto expreso a bases militares e inversiones estratégicas de países ajenos a la OTAN (foco en China y Rusia). Soberanía: Mantienen la integridad territorial danesa y el derecho a la autodeterminación de los 56.000 habitantes de la isla.

El paso culmina meses de negociaciones desde que el líder republicano sugiriera a principios de año la posibilidad de comprar o tomar la isla para proteger los recursos minerales críticos del deshielo y neutralizar el avance ruso y chino en las rutas árticas.