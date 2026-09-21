El exmarido de Lindsay Clancy rompe su silencio tras el juicio nulo: "La he perdonado"

Patrick Clancy, el hombre cuyos tres hijos fueron asesinados por su entonces esposa, Lindsay Clancy, ha hablado públicamente por primera vez desde que se anulara el proceso judicial contra la madre de los menores. Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS, el afectado ha defendido su actuación durante los meses previos a la tragedia, asegurando que hizo "lo mejor" que pudo dadas las circunstancias y la información de la que disponía. Patrick Clancy se enfrenta así al escrutinio público que ha rodeado este caso desde el principio.

La tragedia tuvo lugar cuando la mujer acabó con la vida de los pequeños Cora, Dawson y Callan. El pasado mes de septiembre, un juez dictaminó la anulación del juicio después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime. En concreto, once de sus miembros votaron a favor de la absolución al considerar que la acusada sufría un episodio de psicosis posparto grave, mientras que un único integrante se opuso, apoyando la tesis de la Fiscalía que sostenía que era plenamente consciente de sus actos.

Durante su intervención televisiva, Clancy admitió que su vida se detuvo de manera abrupta tras los hechos y confesó haber lidiado con pensamientos suicidas. A pesar de la extrema gravedad de la situación, el padre ha manifestado que perdona a su exesposa, argumentando que los homicidios fueron consecuencia directa de una enfermedad mental severa. En este sentido, rechazó rotundamente que se la calificara con términos como "madre asesina" y subrayó que la patología psicológica tiene "la capacidad de ser trágicamente engañosa".

Asimismo, aprovechó la ocasión para denunciar el acoso y las críticas en Internet que ha recibido por parte de numerosos usuarios que le recriminan no haber prestado suficiente atención al deterioro cognitivo de su mujer. Para Clancy, estos ataques son "una enorme distracción de lo que realmente importa aquí: la salud mental perinatal". Aseguró que esta actitud ha causado un daño real y doloroso no solo a él, sino a muchas otras personas en circunstancias similares.

Respecto al desarrollo de los síntomas, explicó que notó por primera vez problemas de insomnio y ansiedad en el otoño del año 2022, unos meses después del nacimiento de su hijo menor. Sin embargo, reconoció la dificultad clínica para detectar a tiempo la verdadera magnitud del problema. Cabe destacar que, paralelamente al proceso penal, ambos progenitores han presentado demandas por negligencia médica contra los profesionales de la salud y los centros hospitalarios que atendieron a la mujer antes del suceso.

En un tono más personal, el entrevistado rememoró el amargo momento en el que mantuvo la esperanza de que el pequeño Callan, de ocho meses, pudiera sobrevivir. Lamentablemente, el bebé falleció horas más tarde en las instalaciones médicas. "Pude acostarme a su lado. Y murió en mis brazos", relató.

En la actualidad, Patrick ha iniciado una nueva etapa. Se ha trasladado a vivir a Nueva York y ha contraído matrimonio con la doctora Rachel Danis, a quien conoció en un club de corredores. Su actual esposa, que también participó en el encuentro periodístico, quiso dejar claro que su principal propósito es "honrar" la memoria de los niños fallecidos y proporcionar a su marido el espacio necesario para que pueda continuar con su proceso de duelo.