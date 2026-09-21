Las grandes televisiones de EEUU boicotean a Donald Trump por su veto a la prensa

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos, entre las que se encuentran ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC, han tomado la decisión de rechazar la cobertura conjunta de las actividades de la Casa Blanca. Esta medida llega como respuesta directa al veto anunciado la semana pasada por la Administración estadounidense de Donald Trump contra los reporteros de CNN, MS NOW y el periódico digital Politico.

La decisión supone un cambio relevante en la difusión de la agenda presidencial. Habitualmente, estas cinco grandes cadenas se turnan para grabar al presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de televisiones y medios de comunicación, un sistema conocido como pool. De su trabajo depende, en gran medida, la cobertura gráfica que realizan medios locales, regionales e internacionales. Al paralizar este flujo de trabajo, la visibilidad de los actos del Gobierno federal se verá mermada en todo el país.

El jefe de Fox News en Washington, Bryan Boughton, ha sido el encargado de comunicar la decisión a través de un correo electrónico dirigido a sus suscriptores. En el mensaje, difundido posteriormente por CNN, el directivo de la cadena explica que "a partir de hoy, el grupo de prensa televisiva no cubrirá los eventos designados como cobertura conjunta del presidente". Asimismo, ha aclarado que no se creará ningún equipo de sustitución para cumplir esta tarea informativa.

No obstante, Boughton ha querido matizar que la cobertura televisiva general continuará desarrollándose con absoluta normalidad en otras instancias como el Congreso, así como en el seguimiento de personalidades importantes y eventos selectos tanto en la capital como en el resto de la nación. En su defensa de la labor periodística, el jefe de Fox News ha subrayado que "la ciudadanía tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su Gobierno". Además, ha añadido que "ninguna administración debería imponer restricciones a un medio de comunicación por estar en desacuerdo con sus informaciones".

De forma paralela a este plante televisivo, los tres medios afectados por las restricciones han presentado este lunes una demanda formal contra la Administración Trump. En su escrito legal, denuncian que se les ha prohibido el acceso a las instalaciones de la Presidencia. Las empresas de comunicación lamentan que el Ejecutivo decidiera retirar las credenciales de los periodistas afectados "sin justificar ni notificar previamente" esta medida, escudándose en objeciones sobre su línea editorial y su forma de informar.

Por su parte, el presidente estadounidense ha defendido su postura a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. El mandatario ha justificado que la decisión de vetar a estos medios de comunicación está estrechamente vinculada con la "constante difusión de noticias falsas". En un mensaje publicado el pasado viernes, el jefe del Ejecutivo señaló que "los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos".