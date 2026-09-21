Trump rechaza regular la inteligencia artificial para mantener la ventaja de EEUU frente a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado clara su postura sobre el desarrollo tecnológico al asegurar este lunes que no pondrá frenos a la expansión de la inteligencia artificial. En un contexto de máxima competencia internacional, el líder republicano subrayó que su país mantiene actualmente una posición de dominio sobre potencias rivales y el resto de la comunidad internacional, una ventaja irrenunciable para el futuro económico de la nación.

A través de un mensaje publicado en su perfil de la plataforma Truth Social, el mandatario norteamericano expresó su entusiasmo por las posibilidades de esta nueva tecnología. "Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo", escribió Trump, dejando patentes sus prioridades.

Esta contundente declaración de intenciones se produce en una semana clave para la diplomacia, ya que el desarrollo de este sector será uno de los asuntos principales a tratar durante la próxima cumbre en Washington. En dicho encuentro bilateral, el presidente estadounidense se reunirá con el líder del régimen comunista, Xi Jinping, en un contexto marcado por la profunda rivalidad estratégica que mantienen ambas superpotencias por la hegemonía global.

En los últimos meses, el debate sobre los posibles riesgos existenciales de esta tecnología ha cobrado fuerza, impulsado por las alertas emitidas por diversos directivos de grandes corporaciones tecnológicas. Pese a estas advertencias, la posición del líder republicano se mantiene inamovible, apostando decididamente por la innovación frente a las trabas burocráticas o las regulaciones preventivas que exigen sus adversarios políticos.

Para tranquilizar a ciertos sectores, Trump matizó que su Administración actuará con sensatez, pero siempre priorizando el avance. "Seremos prudentes —para eso tenemos el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pondrá límites si es necesario—, pero yo solo fomentaré la IA", argumentó el presidente, delegando cualquier actuación en las instituciones judiciales ya existentes.

Además, no dudó en arremeter y acusar de engaño a quienes promueven discursos apocalípticos sobre el futuro de las máquinas. El mandatario comparó estas actitudes con el catastrofismo medioambiental: "Las mismas personas que decían: 'Todos estaremos muertos en doce años debido al calentamiento global' son las que ahora dicen que la IA nos va a matar, que los robots nos van a atacar y que todo es un desastre", sentenció.

Desde su perspectiva, el avance tecnológico es una carrera en la que no se pueden ceder posiciones. Para el dirigente conservador, la premisa es simple: "¡Quien gane la carrera de la IA, gana!". Bajo esta lógica competitiva, rechaza de plano las continuas peticiones para establecer una nueva regulación federal que pueda ralentizar o entorpecer la investigación y el progreso de las empresas nacionales frente a sus competidores mundiales.

Por su parte, la ofensiva legislativa del Partido Demócrata para imponer marcos regulatorios ha quedado paralizada en el Capitolio. Esta pausa se debe al adelanto del receso electoral en la Cámara de Representantes, una maniobra impulsada por el presidente de dicha institución, el republicano Mike Johnson. Como consecuencia, cualquier debate parlamentario sobre la materia tendrá que esperar a la nueva sesión que se abrirá tras las próximas elecciones.