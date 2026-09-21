Trump reivindica con una foto "su hemisferio" tras sellar un acuerdo estratégico sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recurrido de nuevo a su red social, Truth Social, para lanzar un mensaje geopolítico de primer orden. A través de una fotografía en tonos grises, en la que se le observa de perfil escrutando un globo terráqueo, el mandatario ha querido dejar claro su dominio sobre la región. La imagen, que oculta la mitad inferior de su rostro, enfoca de manera deliberada el océano Ártico, partes de Norteamérica y, de forma muy particular, la isla de Groenlandia, acompañada de un texto tan escueto como contundente: "Su hemisferio".

Esta llamativa publicación no es casual, sino que se produce escasas jornadas después de que la Casa Blanca anunciara un histórico pacto de seguridad con Dinamarca y el Gobierno autonómico groenlandés. Según ha detallado el propio gobernante, este tratado otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades estratégicas de esta inmensa masa terrestre. En la práctica, la medida busca blindar el flanco norte del continente americano, consolidando la presencia militar y económica de la primera potencia mundial en una zona cada vez más disputada por otras potencias.

El objetivo central de la diplomacia estadounidense es impedir que los grandes adversarios geopolíticos de Occidente, singularmente China y Rusia, puedan establecer bases militares o realizar inversiones en infraestructuras críticas sin el visto bueno de Washington. Durante los últimos años, el deshielo del Ártico ha abierto nuevas rutas comerciales y ha facilitado el acceso a ingentes recursos naturales, lo que ha despertado el apetito de regímenes que buscan desafiar el orden establecido. Con este movimiento, Estados Unidos frena en seco las aspiraciones expansionistas de Pekín y Moscú en un territorio vital para la defensa del mundo libre.

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", ha presumido el jefe del Ejecutivo estadounidense a través de sus canales oficiales, destacando la naturaleza perenne de un compromiso que trasciende los ciclos electorales.

La rúbrica oficial de este tratado tendrá lugar en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arranca este lunes en la ciudad de Nueva York. Este foro global servirá de escaparate para que la Administración norteamericana exhiba su músculo diplomático y reafirme su vocación de proteger su entorno frente a cualquier injerencia externa, consolidando una doctrina estratégica adaptada al siglo XXI.