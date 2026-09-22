EEUU construirá "tantas bases militares como sean necesarias" en Groenlandia para frenar a China

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este martes los detalles del histórico acuerdo alcanzado con Dinamarca sobre el control y uso estratégico de Groenlandia. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, este pacto de vital importancia permitirá a Washington construir "tantas bases militares como sean necesarias" en el territorio ártico, garantizando así la seguridad de Occidente frente a las crecientes amenazas globales.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, Rubio ha querido subrayar el carácter definitivo de este tratado bilateral. "Es permanente, es para siempre, porque este acuerdo no tiene fecha de vencimiento", ha aseverado con contundencia. El secretario de Estado ha dejado claro que cualquier asunto relacionado con la inmensa isla helada está estrechamente vinculado con la seguridad nacional del país norteamericano.

En esta línea, la modernización de los lazos con Copenhague busca principalmente la férrea defensa del Ártico y de sus rutas marítimas, un escenario geopolítico cada vez más disputado. "Teníamos un acuerdo pero era necesario modernizarlo y ponerlo al día. Ahora tenemos uno nuevo, que es bueno para Groenlandia y Dinamarca, porque también aporta seguridad a los dos y es para siempre", ha explicado el dirigente conservador.

Uno de los ejes centrales de esta maniobra diplomática y militar es frenar el expansionismo de regímenes totalitarios, con una mención especial al gigante asiático. El tratado permite iniciar un vigoroso proceso de inversión conjunta que evitará que Estados Unidos despierte un día con la noticia de que empresas controladas por el Partido Comunista Chino se han apoderado, a efectos prácticos, del territorio ártico. Rubio ha advertido que Pekín suele construir puertos comerciales en diversas zonas del mundo que, en la práctica, operan como instalaciones militares donde podrían desplegar su Armada en el futuro.

El secretario de Estado también ha aprovechado la ocasión para reivindicar la visión estratégica de la actual Administración republicana. Aunque varios expresidentes comprendieron la innegable trascendencia geográfica de Groenlandia, Rubio ha lamentado la inacción del pasado y ha elogiado que haya sido Donald Trump quien realmente tomara cartas en el asunto para materializar un avance de este calibre.

Finalmente, el pacto supone un refuerzo sin precedentes para la Alianza Atlántica. A partir de ahora, cualquier inversión proveniente de una potencia ajena a la OTAN deberá someterse a un estricto proceso de revisión controlado directamente por Washington, Copenhague y las autoridades locales groenlandesas. "Es un logro fantástico y es un gran acuerdo que beneficia a nuestra seguridad, a la Alianza, a Dinamarca y a la propia Groenlandia", ha concluido Rubio.